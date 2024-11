Nick Kyrgios se vuelve loco y propone revolucionarias ideas para modificar la historia y dinámica del tenis

Nick Kyrgios, el australiano más polémico del circuito, propone innovadores cambios que podrían sacudir el tenis profesional: desde partidos más cortos en Grand Slam hasta micrófonos a los jugadores y el impulso de los dobles mixtos. Un tenis diferente podría estar en camino.

Kyrgios, el tenista australiano conocido por sus ideas audaces, sugirió varios cambios en el tenis que podrían darle un giro a la dinámica de los torneos. En una reciente entrevista, propuso modificar la duración de los partidos en los Grand Slams, haciendo que se jueguen al mejor de tres sets hasta los cuartos de final y al mejor de cinco en las rondas finales.

Nick Kyrgios has some suggestions to make tennis more interesting 🔥 #NickKyrgios #Tennis #NBA pic.twitter.com/0YRzoWat8I

Otra de las propuestas que Kyrgios considera clave es la incorporación de micrófonos en los jugadores durante los partidos. De esta forma, los fanáticos podrían escuchar las conversaciones y emociones de los tenistas en tiempo real, algo que ya se hace en otras disciplinas, como la NBA. Según el australiano, "No hacerlo en el tenis es absurdo. ¿Por qué no les pondrías un micro a Novak o Alcaraz para saber lo que dicen?".

Nick también sugirió potenciar los dobles mixtos en los torneos de alto nivel. La idea es promover la competencia entre hombres y mujeres en las canchas, algo que sería un cambio refrescante en el mundo del tenis y que, según él, ofrecería una dinámica única. "¿En qué otro deporte puedes ver a tu deportista femenina favorita junto a tu deportista masculino favorito del mismo lado de la red?", comentó el australiano.

Mixed at Masters events? @NickKyrgios thinks yes 🤝



