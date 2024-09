Nicolás Jarry da vuelta la página de Copa Davis y se prepara para debutar en el ATP de Chengdú

Nicolás Jarry regresa al circuito tras la Copa Davis, buscando romper una racha negativa en el ATP 250 de Chengdú. Después de una sequía de cuatro meses, Jarry se prepara para darle la vuelta al destino.

Jarry, actualmente en el puesto 28 del ranking, se encuentra como el tercer sembrado del torneo en China. Comenzará su participación en la segunda ronda, enfrentándose al ganador del duelo entre Adam Walton y Lukas Klein el viernes 20 de septiembre.

El nieto de Jaime Fillol ha acumulado una racha negativa de siete derrotas consecutivas y no gana un partido desde mayo, cuando venció a Tommy Paul en Roma. Esta racha ha sido agravada por problemas en su oído.

En Chengdu, si avanza, podría enfrentar al italiano Lorenzo Sonego, el sexto favorito del torneo. Jarry espera dejar atrás sus dificultades y volver a ganar.

Mientras tanto, Alejandro Tabilo (22°) se trasladará hasta Berlín para participar en la Laver Cup, uno de los eventos más prestigioso del tenis, destacándose en su regreso a la competencia.

