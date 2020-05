Justin Gaethje derrotó a Tony Ferguson y se convirtió en campeón interino en el UFC 249

El evento UFC 249 ofreció una vibrante jornada de sábado en Florida, en los Estados Unidos, velada en la que Justin Gaethje conquistó el título interino de peso ligero tras derribar a Tony Ferguson.

Fue un vibrante combate estelar en el que "The Highlight" comenzó a dominar desde el segundo round a un Ferguson que aguantó con ímpetu cada golpe al rostro y patada al cuerpo, resistencia que finalmente cedió a los tres minutos y 39 segundos del último asalto.

"Soy mitad mexicano, sé quién es 'El Cucuy (El Coco)', no me sorprendió", apuntó Gaethje tras la pelea, sumando su cuarto triunfo consecutivo por la vía del nocaut y llegando a un registro a favor de 21-2.

Incluso el de Arizona afirmó que ahora buscará el verdadero campeonato de la división que ostenta el ruso Khabib Nurmagomedov. "No hay otro reto que quiera en este momento, quiero pelear con él", declaró.

🗣️ "There's no other challenge I want right now. I want to fight him."



🏆 @Justin_Gaethje is READY to unify against Khabib! #UFC249 pic.twitter.com/I4IfNWKjQU