Los reclamos que le costaron caro a Daniel Morón tras el partido en San Fernando

Colo Colo sigue lidiando con coletazos fuera de la cancha. El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió sancionar a Daniel Morón con 30 días de inhabilitación para ejercer su cargo en lo relativo a relaciones con la ANFP, clubes y todos los actores del fútbol profesional.

La medida se tomó tras el informe arbitral del partido jugado en San Fernando frente a O'Higgins, donde el Loro increpó con duros términos al juez y su equipo una vez finalizado el primer tiempo.

📝 ¿Por qué castigaron a Daniel Morón?

Según consignó el informe arbitral de ese encuentro, Morón se encontraba afuera del camarín de Colo Colo cuando, "sin motivo alguno", comenzó a insultar al equipo arbitral. Entre sus frases, el informe consigna: "Que se creen los conchadesumadre (sic), si me tienen que expulsar háganlo, porque se preocupan tanto de la gente de afuera y no de arbitrar".

El fallo fue unánime por parte de los siete integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, quienes aplicaron la suspensión por 30 días corridos.

🔍 ¿Qué significa esta sanción para su futuro en Colo Colo?

La decisión complica aún más el panorama del gerente técnico albo, cuyo trabajo ya venía siendo cuestionado. En medio de un año tenso, surgieron versiones de que el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, estaría evaluando reemplazarlo por Iván Zamorano.

Según información de ADN Deportes, Mosa y Bam Bam ya habrían sostenido conversaciones preliminares para su eventual llegada al Cacique.