DT de Canadá respaldó a Marcelo Bielsa y realiza duras críticas a la Copa América

Luego de la explosiva conferencia de prensa que dio Marcelo Bielsa, en la que criticó a periodistas y a la organización de la Copa América de Estados Unidos, salieron voces a apoyar la postura del actual entrenador de la selección uruguaya de fútbol.

Tal es el caso del técnico del entrenador de la selección de Canadá, Jesse Marsch, quien se refirió a las declaraciones de Bielsa, al que apoyó en ciertos temas que tocó en la rueda de prensa previo al partido que enfrentará a la Celeste y al equipo norteamericano en el duelo por el tercer puesto del certamen.

El entrenador del seleccionado norteamericano reconoció que el certamen de Estados Unidos ha sido poco profesional y apuntó a la organización por los malos tratos que ha recibido su escuadra.

"Vi la conferencia, no vi toda, pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí, demasiados problemas con el trato", afirmó.

"Nosotros recibimos insultos racistas, en directo y en redes sociales, en todo el torneo. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase. Yo quiero representar a nuestro país, nosotros representamos a nuestro país y hemos jugado duro y con agresividad. Nos han acusado los técnicos rivales de cruzar la línea por ser demasiado duros", añadió.

Just catching up with Jesse Marsch's MD-1 presser:



"This tournament has not been professional for me...there's too many gaps in the treatment and the overall experience from a day-to-day perspective."



Says Canada were treated as "second class citizens"#CanMNT pic.twitter.com/Dpb0cJOuYx