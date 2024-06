DT rival de Chile en Copa América: "En Perú tienen en un pedestal a Ricardo Gareca"

Cada vez queda menos para que Chile enfrente a Perú en el estreno de la Copa América que se disputará en Estados Unidos.

Y a solo un par de días del 'Clásico del Pacífico', el propio entrenador de la selección del peruana se refirió al 'Tigre', lanzando dardos a la fanaticada del país que dirige.

"Hasta que el equipo no les vuelva a dar las mismas satisfacciones o mejores, es lógico que se recuerde con respeto y cariño lo que hizo Ricardo en la Selección Peruana. Es lógico que lo valoren mucho. Aunque les puedo decir que a Ricardo Gareca lo tienen en un pedestal", declaró Jorge Fossati en Radio La Red.

Sobre la misma línea, fue más allá y estableció una carencia de actualización, ocho años después de participar en el Mundial de Rusia. "Me parece que algún caso se ha quedado mentalmente en el pasado, disfrutando de lo que fue la clasificación al Mundial después de muchos años, en el 2018", añadió.

La reflexión de Jorge Fossati sobre la forma en que el peruano mira a Ricardo Gareca en la previa de Copa América

Fossati tiene experiencia en selecciones y es de la idea de erradicar las experiencas pasadas, a pesar de que generan nostalgia, para enfocar los procesos en la actualidad y darles vigencia.. "Lo que precisamente atacamos fue eso: si te quedas en el pasado, tienes todo el derecho a hacerlo, pero quédate en tu casa. No vengas a estropear la imagen que dejaste en aquel momento y no vengas a perjudicar", expresó.

Y para rematar sus declaraciones, le abrió el apetito a los fanáticos, con el fin de motivarlos para el primer duelo del certamen continental: "Si en el día a día no le pones hambre de gloria me parece que estarías cometiendo un grave error y no vas a seguir creciendo. Por ahí fue la propuesta y los que vienen de atrás la aceptaron como una realidad".