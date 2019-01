Julio Peralta en Salzburgo: Puedo aportar dentro y fuera de la cancha

El tenista Julio Peralta, integrante del equipo chileno de Copa Davis, comentó a Al Aire Libre en Cooperativa cómo está de cara al match contra Austria tras integrarse a los entrenamientos este martes en Salzburgo.

"Cada día me voy sintiendo mejor, así es que ojalá llegar de la mejor forma", señaló, para agregar que "fue parte del proceso ir a Estados Unidos a ver a mi médico, quería verme antes y me voy sintiendo mejor".

En cuanto a la mala fortuna que lo ha perseguido en sus nominaciones a Copa Davis, dijo que "ha sido lamentable, pero son cosas que pasan y ojalá salir rápido de esto".

"Con Nicolás (Massú) hemos conversado harto, las veces que he tratado de estar anteriormente, he estado con pequeñas lesiones y molestas así es que no se ha dado. Ojalá que se pueda dar y mejorar las lesiones y todo eso", añadió.

En todo caso, el capitán Nicolás Massú destacó la experiencia y el conocimiento que tiene Peralta en el circuito ATP, donde es el número 44 del mundo en dobles.

Al respecto, señaló que "todos los jugadores pueden aportar, obviamente que conozco a los jugadores de Austria bastante bien, he jugado contra ellos también, así es que de todas formas puedo aportar dentro y fuera de la cancha".

En cuanto a si está en condiciones en caso que le toque jugar expresó que "eso lo va a decidir Nicolás, va a ver en los entrenamientos acá cómo me voy sintiendo, pero es una decisión que pasa por él".