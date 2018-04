Angel Hoyos: Cada punto es muy importante en este difícil grupo

Angel Hoyos, técnico de Universidad de Chile, valoró el punto conseguido en el empate con Cruzeiro por la Copa Libertadores, debido a la importancia de sumar unidades en uno de los grupos más complicados del certamen.

"En este difícil grupo, cada punto es muy importante y hay que trabajar muchísimo. Fue un partido típico de la Copa Libertadores, nos vamos con querer haber ganado", explicó el argentino.

Respecto al rival, subrayó el buen trabajo táctico del DT rival Mano Meneses, porque "salieron con sistema distinto al que pensábamos", aunque sostuvo que "ellos buscaron una posesión que nunca tuvieron".

Por último, el trasandino evitó polémicas y no se refirió al polémico lienzo que desplegaron hinchas contra Jean Beausejour.

"No vi el lienzo, no puedo comentar sobre algo que no ví", cerró.

Por su parte, el venezolano Yeferson Soteldo, quien acompañó a Hoyos en la rueda de prensa post partido, también remarcó que "en el camarín estamos tranquilos. Sabemos que es un buen punto, porque no es fácil".

Sin embargo, reconoció que "nos vamos con un sabor amargo, porque pudimos haber ganado".