Alcalde de Ñuñoa estalla contra U de Chile y el Gobierno por el Estadio Nacional

Una nueva polémica se desató en torno al Estadio Nacional después del triunfo de Universidad de Chile ante Independiente por Copa Sudamericana. Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, arremetió duramente contra el Gobierno y Azul Azul por el uso de pirotecnia en la antesala del partido y acusó a las autoridades centrales de "operar sin tener los permisos necesarios".

El jefe comunal reveló que el recinto tiene 77.000 metros cuadrados sin regularizar desde los Juegos Panamericanos y criticó la falta de inversión pese a que el estadio genera más de 4.000 millones de pesos anuales en arriendos para el fisco.

🎆 ¿Qué criticó el alcalde Sichel sobre el uso de pirotecnia?

En conversación con Radio ADN, Sebastián Sichel criticó duramente el uso de fuegos artificiales durante el partido entre Universidad de Chile e Independiente. El alcalde señaló que Azul Azul tiene "una deuda pendiente respecto a la persecución penal de aquellos hinchas que cometen delitos dentro del estadio", especialmente quienes "tiran fuego artificiales ilegalmente".

⚖️ ¿Qué responsabilidades tiene Azul Azul según Sichel?

El alcalde señaló que Azul Azul, como concesionaria de Universidad de Chile, mantiene comunicación permanente con el municipio pero tiene responsabilidades pendientes en el control de sus hinchas y el cumplimiento de normativas durante eventos.

🏛️ ¿Qué acusaciones hizo Sichel contra el Gobierno?

El alcalde de Ñuñoa acusó directamente al Gobierno central de operar el Estadio Nacional sin los permisos municipales correspondientes y de no cumplir con las obras comprometidas durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

🏗️ ¿Cuáles son los problemas estructurales del Estadio Nacional?

El alcalde Sichel reveló que el Estadio Nacional tiene graves deficiencias estructurales desde los Juegos Panamericanos 2023. El recinto mantiene 77.000 metros cuadrados sin regularizar y no se han completado las obras comprometidas por el Gobierno central.

📋 ¿Qué soluciones propone el alcalde de Ñuñoa?

El alcalde Sichel propone que el Gobierno central se haga responsable de los costos que genera el funcionamiento del Estadio Nacional en la comuna, tal como lo haría cualquier empresa privada que opere en el territorio comunal.

