Compañero discrepa con Mbappé y afirma que todo el mundo es libre de votar según sus convicciones

Tras el llamado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a moderar los discursos y a no tomar partido respecto a las elecciones que se producirán en su país, luego de que el capitán de los "Blues", Kylian Mbappé, y el delantero Marcus Thuram convocasen al electorado juvenil a votar contra la extrema derecha en su país, el futbolista Adrien Rabiot optó por bajarle el tono a la polémica.

El mediocampista de la Juventus ha sido la nota discordante en el combinado francés y aunque mantuvo el discurso de llamar a la población a votar, Rabiot focalizó que lo primordial es el fútbol.

"Cada uno es libre de votar según sus creencias. No voy a desvelar a quién voy a votar, estamos en democracia, es así. No debemos distraernos demasiado con estas historias, tenemos una Eurocopa que gestionar, tenemos nuestros problemas en el vestuario, que no son menores. Si pudiéramos dejar eso un poco de lado no estaría mal", destacó uno de los favoritos de Deschamps.

🔴 URGENTE | Rabiot se desmarca de Mbappé, Thuram y Dembelé negándose a condenar a la supuesta “ultraderecha” de Le Pen: “No debemos distraernos con estas historias”.



Por su parte, su compañero William Saliba tampoco entró a valorar la situación política del país excusándose en su desconocimiento. "En términos electorales, no estoy en la mejor posición, no soy un buen testigo, sólo sé que tenemos que ir a votar", zanjó el zaguero del Arsenal que fue titular en el estreno de Francia ante Austria.

La “neutralidad” de la Federación Francesa de Fútbol

Dos declaraciones que siguen la tendencia establecida por la FFF (Federación Francesa de Fútbol). El organismo publicó un comunicado en el que expone su "neutralidad como institución".

Por otro lado, además de sumarse a la convocatoria al voto, la Federación ha expresado que "conviene evitar cualquier forma de presión y utilización política del fútbol francés", ante las numerosas preguntas en las conferencias de prensa.