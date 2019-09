Alexis Sánchez otra vez fue nominado al premio "The Worst"

El diario español Marca presentó una nueva edición de los premios "The Worst", como contraparte al The Best que entregó la FIFA este lunes, para destacar a los peores jugadores de la temporada.

Entre ellos, por segundo año consecutivo, la publicación nominó al chileno Alexis Sánchez como el delantero peor rendimiento, debido a su desastroso paso en Manchester United.

Alexis, flamante fichaje de Inter de Milán, supera ampliamente en la votación al holandés Quincy Promes (Ajax) y al ghanés Christian Atsu (Newcastle).

Sánchez también integra la peor oncena de la temporada, en la que se repite otro jugador del año pasado: el portero alemán Loris Karius, debido a sus constantes bloopers en Besiktas.

También destaca por su bajo rendimiento el brasileño Coutinho, de opaco paso en Barcelona, que lo cedió a Bayern Munich en el pasado mercado de fichajes.

El peor equipo está compuesto por Karius; Stephan Lichsteiner, Shkodran Mustafi, Phil Jones, Layvin Kurzawa; Renato Sanches, Fred, Coutinho; Javier Pastore, Promes y Alexis.