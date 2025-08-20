Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Alexis Sánchez

Alexis Sánchez espera su primer hijo: la noticia que cambió su futuro futbolístico

A sus 36 años, Alexis Sánchez vivirá una de las etapas más importantes de su vida. La paternidad no solo emociona a su círculo familiar, sino que también ha definido decisiones clave en su carrera profesional.

Magdalena López Castro
Alexis Sánchez vive uno de los momentos más importantes de su vida: será padre por primera vez. La buena noticia fue revelada por La Tercera, donde aseguraron que el delantero chileno se lo informó a su círculo familiar hace algunas semanas y que fue la razón para una decisión clave en su carrera.

A sus 36 años, el Niño Maravilla espera a su primogénito junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova. La llegada del bebé no sólo cambiará la vida del Tocopillano, sino que además fue determinante para que rechazara ofertas de clubes de Arabia Saudita y la MLS. 

👶 La razón por la que Alexis decidió quedarse en Udinese

Todo indica que el chileno seguirá visitiendo la camiseta de Udinese, pues vive en la ciudad italiana con su novia. La razón para descartar Estados Unidos, por ejemplo, fue lo complejo que podía resultar la obtención de una visa en el país americano, por el contexto internacional. 

Es por eso que finalmente Sánchez se quedará en Europa, pese a la complicada relación con el técnico Kosta Runjaic. 

🏆 ¿Cuándo vuelve el fútbol en Italia?

Este fin de semana comenzará la Serie A del Calcio italiano y será una nueva oportunidad para que Alexis Sánchez pueda retomar su nivel y pelear un puesto en Udinese, ahora con un factor de motivación extra. 

En la primera jornada de la liga italiana, el equipo Friulani recibirá al Hellas Verona, este lunes 25 de agosto a las 12:30 horas de Chile.

Magdalena López Castro

Comenzó su carrera en Radio Valparaíso para después estar por 5 años en Radio Cooperativa. Ha trabajado en Canal 13, TVN, La Red, LUN, Futbol Sites, Radio Usach, CSD Colo Colo y Zapping Sports. Fanática del fútbol y la música.
