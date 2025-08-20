Alexis Sánchez espera su primer hijo: la noticia que cambió su futuro futbolístico

Alexis Sánchez vive uno de los momentos más importantes de su vida: será padre por primera vez. La buena noticia fue revelada por La Tercera, donde aseguraron que el delantero chileno se lo informó a su círculo familiar hace algunas semanas y que fue la razón para una decisión clave en su carrera.

A sus 36 años, el Niño Maravilla espera a su primogénito junto a la modelo rusa Alexandra Litvinova. La llegada del bebé no sólo cambiará la vida del Tocopillano, sino que además fue determinante para que rechazara ofertas de clubes de Arabia Saudita y la MLS.

👶 La razón por la que Alexis decidió quedarse en Udinese

Todo indica que el chileno seguirá visitiendo la camiseta de Udinese, pues vive en la ciudad italiana con su novia. La razón para descartar Estados Unidos, por ejemplo, fue lo complejo que podía resultar la obtención de una visa en el país americano, por el contexto internacional.

Es por eso que finalmente Sánchez se quedará en Europa, pese a la complicada relación con el técnico Kosta Runjaic.

🏆 ¿Cuándo vuelve el fútbol en Italia?

Este fin de semana comenzará la Serie A del Calcio italiano y será una nueva oportunidad para que Alexis Sánchez pueda retomar su nivel y pelear un puesto en Udinese, ahora con un factor de motivación extra.

En la primera jornada de la liga italiana, el equipo Friulani recibirá al Hellas Verona, este lunes 25 de agosto a las 12:30 horas de Chile.