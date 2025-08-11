Ex DT pide a gritos el regreso de Alexis Sánchez: "Lo reincorporaría de inmediato"

El futuro de Alexis Sánchez sigue en vilo tras la caída del traspaso al Fenerbahce de José Mourinho. Con las salidas confirmadas de Florian Thauvin al Lens y Lorenzo Lucca al Napoli, Udinese perdió peso ofensivo y abre una ventana inesperada para el Niño Maravilla. Pasquale Marino, quien dirigió al tocopillano entre 2007 y 2010, cree que la situación cambió radicalmente a favor del chileno.

El técnico siciliano fue categórico en sus declaraciones: "A Alexis Sánchez lo reincorporaría de inmediato, sobre todo tras la marcha de Thauvin". Marino conoce de primera mano las cualidades del atacante y considera que Udinese ya cuenta con el talento necesario en su plantilla sin necesidad de buscar en el mercado.

🔄 ¿Por qué cambió el panorama para Alexis en Udinese?

Las salidas de Thauvin (9 goles, 5 asistencias) y Lucca (goleador del equipo) dejaron sin referencias ofensivas al conjunto friulano. Marino destaca que "Gino Pozzo nunca ha vendido a un jugador talentoso sin encontrar un sustituto digno", pero en este caso la solución estaría dentro del plantel.

⚽ ¿Qué puede aportar Sánchez al ataque del Udinese?

Pasquale Marino ve en Alexis la pieza clave que falta: "En los últimos 20 metros puede ser decisivo con sus amagues, su técnica y su astucia. Depende del entrenador encontrarle la posición adecuada, evitando que gaste energía en coberturas defensivas".

🤝 ¿Se puede arreglar la relación con Kosta Runjaic?

Marino se muestra optimista sobre una reconciliación: "No hay nada insalvable que no se pueda resolver con buena diplomacia. Conozco a Alexis y estoy seguro de que todavía puede aportar mucho al Udinese". El técnico considera que las lesiones del año pasado afectaron su rendimiento, pero ahora la situación ha cambiado.

📈 ¿Qué necesita Alexis para brillar nuevamente?

"Quizás sea imparcial, siendo su admirador, pero creo en él", confesó Marino. El entrenador enfatiza que Sánchez necesita un rol específico donde no desgaste energía en tareas defensivas, focalizándose en lo que mejor sabe hacer: generar desequilibrio en el área rival.

La ventana de oportunidad está abierta para el Maravilla, quien tiene contrato hasta 2026, pero parecía con las maletas hechas rumbo a Turquía. Ahora, con el respaldo de quien mejor lo conoce en Udine, podría tener una segunda oportunidad para demostrar su vigencia en la Serie A.