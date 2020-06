Samuel Eto'o: Espero que Arturo Vidal se quede el resto de su carrera en Barcelona

El camerunés Samuel Eto'o, leyenda del fútbol africano y multicampeón con FC Barcelona e Inter de Milán, destacó el gran nivel de Arturo Vidal, señalando que el "King" está entre los mejores volantes del mundo.

"Estoy feliz de saber que Arturo Vidal está en el Barcelona. Es uno de los mejores del mundo en su posición (...) Es un jugador diferente, luchador, se nota cuando entra al campo porque te da hasta la última gota de sangre. Espero francamente que se quede durante todo el resto de su carrera en el club. Es el alma del equipo", declaró al CDF.

Eto'o también se refirió a la crisis de Alexis Sánchez, quien en Manchester United e Inter no ha logrado mostrar la calidad que exhibió tanto en Arsenal.

"Su calidad no se debate. Es un jugador que te marca diferencias en cualquier partido. Un delantero de movimiento, que juega bien en espacios reducidos y en el uno a uno se te va, es muy rápido. Tiene gol. Sin embargo, tiene que volver a reencontrar su nivel. Sus últimos meses en el United no tuvo muchas oportunidades, pero esto no quita la calidad que tiene. El Inter siempre va a necesitar a un jugador como Alexis", explicó.

Finalmente, manifestó su idolatría por Iván Zamorano, asegurando que es el mejor futbolista chileno que ha visto.

"No tengo miedo en decirlo. Iván es Iván, el jefe es el jefe. Zamorano es uno de los mejores futbolistas del mundo, tanto en el Real Madrid como en el Inter, demostró que es único. Desde muy joven lo veía mirando con el Madrid", cerró.