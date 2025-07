“Hoy no jugó…”: La contundente respuesta de Arturo Vidal sobre el futuro de Brayan Cortés

La situación de Brayan Cortés se apoderó de la agenda de Colo Colo en el mercado de pases. El arquero perdió la titularidad ante Fernando de Paul y no estuvo presente en el amistoso ante Real Valladolid donde los albos cayeron 2-0 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, en medio de los rumores sobre su posible partida a Peñarol.

Uno que abordó la situación del golero fue Arturo Vidal, referente del Cacique, quien evitó ahondar en el tema, pero aclaró que el puesto está bien cubierto en el equipo.

😮 ¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Brayan Cortés?

Arturo Vidal fue consultado directamente sobre la posible salida de Brayan Cortés a Peñarol y respondió de manera tajante: "Hoy día no jugó y el equipo se vio bien. Tenemos un gran plantel y creo que a los que les toque lo van a hacer muy bien. Ahí se verá qué va a pasar, no me no me quiero meter en ese tema"

🥅 ¿Cómo evaluó Vidal el rendimiento de los arqueros ante Valladolid?

El mediocampista destacó especialmente la actuación de Fernando de Paul y la oportunidad brindada a Eduardo Villanueva tras la lesión del "Tuto" en el primer tiempo. "(Cortés) es importante, pero no sé más allá. Está el ‘Tuto’ también, que está al cien por ciento. Brayan está con nosotros y no sé qué está pasando con él, pero sigue entrenando al máximo", indicó.

Sobre el joven arquero de proyección, Vidal expresó: "Hoy le tocó jugar al Tuto en el primer tiempo y en el segundo le tocó al Edu (Villanueva), así que contento por él porque también tiene que ir tomando confianza".

🧐 ¿Cuál es la situación actual de Brayan Cortés con Peñarol?

Brayan Cortés habría recibido un ofrecimiento por parte de Peñarol para partir a préstamo. Sin embargo, previo al duelo frente al Real Valladolid, el vicepresidente de Blanco y Negro, Eduardo Loyola, aclaró que aún no hay nada confirmado.

“Dicen que hay una oferta de Peñarol. De ser efectiva, tendría que satisfacer las expectativas del club y del jugador. Mientras no se materialice, la cosa está en status quo”, dijo el dirigente.

“Brayan es jugador de Colo Colo, tiene un espacio grande en nuestra institución. Las circunstancias que vive son cosas del fútbol. Si Peñarol tiene real interés, nos tendrá que hacer una oferta, atendida a la valía del jugador, al interés de él y nuestro”, añadió.

📊 Los números de Brayan Cortés en Colo Colo

🏟️ 223 partidos jugados

⚽ 222 goles recibidos

🚫 86 porterías en cero

⏰ 19.841 minutos jugados

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Tras sus amistosos contra Real Valladolid, Colo Colo volverá a saltar a la cancha por el Campeonato Nacional el próximo domingo 27 de julio frente a O’Higgins en el Estadio Municipal Jorge Silva Valenzuela de San Fernando.

📅 Fecha: Domingo 27 de julio

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Municipal Jorge Silva Valenzuela (San Fernando)

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.