La DURÍSIMA pelea de Arturo Vidal con ayudante de Jorge Almirón

Arturo Vidal tuvo una dura pelea con Pablo Richetti, ayudante de Jorge Almirón, en el duelo de Colo Colo ante Deportes La Serena en el estadio Monumental, por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2025.

😱 La pelea de Vidal con Almirón en Colo Colo

Recién pasado el minuto 60 de juego, Richetti decidió la salida de Vidal para el ingreso de Felipe Méndez, con la idea de revertir el 0-1 en contra frente a los Papayeros.

Arturo Vidal se mostró furioso y si bien no hay claridad de lo que le dijo a Pablo Richetti, no fueron palabras en buenos términos.

El miembro del cuerpo técnico no quiso agrandar la polémica y se quedó en silencio.

🤝 Reconciliación de Vidal con Richetti

Tras algunos minutos, Colo Colo consiguió el empate contra Deportes La Serena, momento que aprovechó Arturo Vidal para abrazar a Pablo Richetti y zanjar el problema.

❓ ¿Por qué no dirigió Jorge Almirón el Colo Colo vs La Serena?

Fue expulsado en el Superclásico y no solo no pudo dirigir, sino que no pudo estar en el estadio Monumental, por la "Ley Almirón" que busca prever la comunicación desde la tribuna a la banca.

Ahora puede tener un castigo mayor, ya que la Comisión Arbitral de la ANFP lo denunciará al Tribunal de Disciplina por decir que hubo "robo" en el duelo ante U de Chile.

Su primer ayudante Pablo Manusovich no estuvo tampoco ante La Serena porque también fue expulsado en el Superclásico.