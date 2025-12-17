La EFL Carabao Cup 2025 entra en su tramo más intenso y este miércoles 17 de diciembre se abre la jornada de Cuartos de Final con un cruce que promete ritmo, jerarquía y presión alta en el Etihad Stadium. El Manchester City vuelve a escena con la obligación de avanzar y sostener su candidatura al título.

El equipo de Pep Guardiola, impulsado por su buen momento en Premier League y Champions, recibe a un Brentford que llega golpeado, pero con la ilusión de dar el golpe y rescatar su temporada en una competencia que no admite margen de error. En Chile, el partido podrá verse desde las 16:30 horas, en un duelo que pone frente a frente realidades opuestas, pero con el mismo objetivo: seguir con vida en la copa.

⏱️Manchester City vs Brentford, minuto a minuto