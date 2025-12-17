El fin de año se va acercando y en Colo Colo se preparan para recibir de vuelta al plantel junto con el cuerpo técnico de Fernando Ortiz para planificar la pretemporada del 2026, algo que va de la mano con los movimientos que pueda tener el Cacique en este mercado de pases de verano en el que en las últimas horas se reveló que pueden haber posibles incorporaciones para potenciar el plantel.

Si bien recientemente se ha hablado de inminentes fichajes para Colo Colo como el del lateral derecho Matías Fernández, ahora otros dos jugadores extranjeros asoman en el radar de los albos para reforzar el equipo que dispondrá el Tano Ortiz a partir de la próxima temporada, y uno de ellos ya tiene conocimiento del fútbol chileno.

⚽ Colo Colo se puede teñir de albirrojo en este mercado de pases

En la interna del elenco Popular saben que deben reforzar varias de sus líneas para poder mejorar la imagen que dejaron en su año centenario, por lo que hay oportunidades en el mercado que surgen con fuerza con destino al Estadio Monumental.

Durante la noche de este lunes recién pasado, fue el periodista Pablo Flamm quien destapó en el programa De Fútbol se Habla Así de Dsports que tanto el defensor paraguayo Junior Barreto, de Olimpia de su país, y su compatriota Junior Marabel, el delantero de Palestino, toman fuerza para ser refuerzos de Colo Colo.

Flamm aseguró que ambos nombres fueron acercados a las oficinas de la gerencia técnica de Colo Colo para el 2026, por lo que en los próximos días podría haber novedades si es que se abren negociaciones con Barreto o Marabel o incluso por ambos, algo que deberán evaluar en Pedrero.

Junior Marabel puede llevar sus goles a Colo Colo en 2026/ © Photosport

📊 Los números de Junior Barreto y Marabel este 2025

En el caso de Junior Barreto el defensor de 26 años se desempeña principalmente como zaguero central, y este 2025 tuvo una importante participación con Olimpia en el fútbol paraguayo. Mientras el caso de Marabel es conocido, puesto que ha tenido un correcto rendimiento desde su llegada a Palestino en 2023.

Los números de Barreto este 2025 en Olimpia:

Partidos jugados: 26

Partidos de titular: 22

Expulsiones: 0

Minutos en cancha: 2.060′

Los números de Marabel este 2025 con Palestino: