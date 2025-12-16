Colo Colo no esperó a que el mercado de pases tomara temperatura. Mientras otros clubes siguen sondeando nombres, en Macul decidieron ir directo al objetivo y asegurar una pieza clave para un sector que quedó expuesto tras el cierre de la temporada. Sin anuncios rimbombantes, el Cacique avanzó firme y hoy está a un paso de oficializar a su primer refuerzo.

La señal es clara: la dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en que el próximo proyecto debía empezar desde el fondo. La salida de referentes defensivos obligó a actuar con rapidez, pero también con criterio. Por eso el perfil elegido apunta a experiencia, continuidad y conocimiento del medio sudamericano.

🔥 Colo Colo se adelanta al mercado con un refuerzo probado

Matías Fernández es el nombre que tomó ventaja y terminó por convencer en Blanco y Negro. El lateral derecho viene de ciclos sólidos en Independiente del Valle, donde no solo fue titular habitual, sino protagonista en campañas de alto nivel competitivo, incluyendo instancias decisivas a nivel continental.

El jugador llegaría con un contrato por dos temporadas y en el Monumental valoran que llegaría sin necesidad de adaptación prolongada y con el respaldo de haber competido bajo presión constante. Su pasado en la Selección Chilena también suma puntos.

🚨[EXCLUSIVO] Colo Colo, a un paso de fichar a Matías Fernández.

*️⃣El lateral derecho queda libre de Independiente del Valle y el club trabaja en los últimos detalles para que firme por 2 años. pic.twitter.com/qcjPySlzgd — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 16, 2025

⚽ Lo que gana Colo Colo con esta incorporación

Colo Colo apuesta por un perfil funcional. Fernández destaca por su orden táctico, lectura defensiva y proyección, cualidades que el cuerpo técnico considera claves para equilibrar al equipo. Además, su experiencia internacional aparece como un plus pensando en los objetivos que tendrá el equipo en 2026.

Si todo sigue su curso, Colo Colo no solo sumará a su primer refuerzo, sino que marcará el camino de un mercado que promete movimientos, porque también siguen sonando otros nombres como el de Nicolás Díaz.