Colo Colo cerró su año más complejo con una limpieza profunda de plantel. Cuatro nombres históricos quedaron fuera del proyecto 2026, pero uno de ellos encendió un ruido distinto en Macul. La salida de Mauricio Isla, confirmada por Blanco y Negro el pasado 10 de diciembre, abrió un debate que fue más allá del rendimiento en cancha.

En los días posteriores, mientras Arturo Vidal salía a respaldar públicamente al lateral, una versión distinta comenzó a tomar fuerza en el ambiente albo. Una que apunta a un episodio ocurrido en la previa del último partido del año y que, según un periodista, habría marcado el punto final del ciclo del Huaso en el Cacique.

🔎 ¿Por qué Mauricio Isla salió de Colo Colo?

Oficialmente, Colo Colo no renovó a Mauricio Isla como parte de una reestructuración del plantel para la temporada 2026. Sin embargo, versiones periodísticas apuntan a que la decisión estuvo marcada por un episodio interno ocurrido días antes del cierre del torneo.

El lateral de 37 años fue uno de los cuatro jugadores “cortados”, junto a Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Emiliano Amor, en una señal clara de cambio de rumbo en Macul y de revisión profunda al funcionamiento del camarín.

⚠️ ¿Qué indisciplina habría marcado el quiebre de Mauricio Isla con Colo Colo?

Según reveló el periodista Juan Cristóbal Guarello, Mauricio Isla fue enviado a su casa por llegar en mal estado a un entrenamiento, en la antesala del partido ante Audax Italiano, último duelo del Cacique en la temporada 2025. El comunicador fue directo al relatar el episodio y cuestionó la versión oficial entregada por el club.

“¿Por qué no cuenta cómo llegó Isla el sábado anterior al partido con Audax Italiano? ¿Por qué no cuenta la falta de respeto?”, lanzó Guarello en radio Agricultura.

Días después, Colo Colo informó que el jugador sufrió una “infección gastrointestinal con reposo absoluto, medicamentos e hidratación endovenosa”, razón por la cual no fue considerado para ese encuentro.

🗣️ ¿Qué dijo Arturo Vidal sobre la salida de Isla?

Tras confirmarse la partida del Huaso, Arturo Vidal salió públicamente en su defensa, cuestionando el trato hacia futbolistas con trayectoria. “Acá pocas veces se respeta o se le saca provecho a los jugadores que han hecho trayectorias increíbles”, señaló el King. Esas declaraciones fueron el detonante para que Guarello profundizara su versión y apuntara directamente al funcionamiento interno del club y a la convivencia del camarín albo.

🔥 Guarello y la frase que remeció al camarín de Colo Colo

El periodista no solo apuntó a Isla, sino también a Vidal, acusando un ambiente de favoritismos dentro del plantel. “Este es el club de los amigos, el club de los Tigritos”, disparó. Y fue más allá al explicar por qué, según su mirada, Isla no continuó en Macul:

“Si Isla quiere seguir en Colo Colo, sigue. ‘Oye, pero no llegaste bien el día anterior y te mandaron para la casa, tuvimos que dibujar una gastroenteritis’… sigue. Es amigo mío y sigue”. Para cerrar, Guarello lanzó una crítica directa al discurso de los referentes del plantel: “A ellos les da lo mismo. Siempre se salvan ellos, te inventan una historia”.

📉 ¿Hubo otros episodios de indisciplina de Mauricio Isla en el Monumental?

La supuesta indisciplina previa al duelo con Audax no sería un caso aislado. Durante su estadía en Colo Colo, el comportamiento interno del Huaso fue tema recurrente.

Entre los episodios más comentados aparecen:

Su polémica ausencia en el Superclásico ante la U en julio, sin parte médico claro en un inicio.

Viajes frecuentes fuera de Santiago en momentos sensibles del calendario.

Su aparición en Reñaca mientras Colo Colo disputaba un partido importante ante Limache.

Desde el entorno albo, incluso se deslizó que en Blanco y Negro no estaban conformes con su compromiso interno, más allá del rendimiento deportivo.

🔄 ¿Qué pasará ahora con el futuro de Mauricio Isla?

A sus 37 años, Mauricio Isla quedó sin club y su futuro es una incógnita. En su entorno se manejan distintas alternativas:

Continuar su carrera en el fútbol chileno.

Evaluar opciones en Estados Unidos.

Analizar alguna posibilidad en Argentina.

Por ahora no hay definición oficial. Lo único claro es que su salida de Colo Colo estuvo marcada por la polémica, reabriendo un debate incómodo sobre liderazgo, disciplina y manejo interno en el Cacique.

🧠 En resumen

Mauricio Isla fue uno de los “cortados” de Colo Colo para 2026

Versiones periodísticas apuntan a un episodio de indisciplina previo al duelo con Audax

Arturo Vidal salió a respaldarlo públicamente

Guarello acusó encubrimiento y favoritismos internos

El futuro del Huaso sigue abierto y lleno de interrogantes

