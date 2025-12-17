Colo Colo entra en la recta final de diciembre con señales claras de que el mercado ya no se mueve solo en hipótesis. Mientras el plantel se prepara para volver al trabajo y la dirigencia afina la planificación de la pretemporada 2026, en Macul comienzan a aparecer nombres concretos, recados internos y decisiones que asoman como inevitables. El rearmado ya no es una idea: es una urgencia.

En ese escenario, el Cacique enfrenta un día cargado de focos distintos pero conectados entre sí. Dos jugadores extranjeros toman fuerza como posibles refuerzos, desde Blanco y Negro se endurece el discurso hacia referentes del plantel y el futuro de una pieza clave en el arco vuelve a instalarse como uno de los temas más delicados del verano. El mercado avanza, pero no sin ruido.

📌 Todas las noticias de Colo Colo de este miércoles 17 de diciembre

