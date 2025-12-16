Colo Colo cerró una temporada para el olvido con muchas dudas y decisiones que marcarán el futuro inmediato. En ese escenario, Marcelo Barticciotto, ídolo albo y voz autorizada del club, analizó el presente y lo que viene en una entrevista exclusiva con Al Aire Libre, apuntando directo al corazón del debate.

El campeón de América abordó sin rodeos la continuidad del técnico, el rol del plantel y una exigencia que, según remarca, nunca cambia cuando se viste la camiseta más pesada del fútbol chileno.

⚪ La exigencia que no se negocia en Colo Colo

Sobre la ratificación de Fernando Ortiz al mando de los albos, Barticciotto confeso que “a mí me parece bien. Soy de la idea que tenía que seguir, por un tema que el equipo por momentos jugó bien y y bueno, ahora quizás no tenga mucho margen, pero va a poder armar su equipo, va a poder tener más días de trabajo y va a tener que demostrar lo bueno que es”.

Eso sí, el margen de error es mínimo. “Yo creo que siempre lo mínimo para Colo Colo es salir campeón, siempre. Eso es lo que te obligan cuando uno llega como jugador, como técnico”, enfatizó, marcando la vara histórica del club.

El ídolo del Cacique fue claro: “La vara es alta. Va a tener la presión que siempre se tiene en los equipos grandes, más en Colo Colo. Me parece que salir campeón en lo mínimo… Después en el camino se verá; quizás en la última fecha una pelota pega en el palo y se termina clasificando a Copa Libertadores… Ahí se evaluará en el camino lo que hizo el técnico y que hizo el técnico y quizás pueda continuar, pero me parece que el campeonato es lo mínimo”.

🔥 Camarín, centenario y presión total

Marcelo Pablo también apuntó al plantel ante la consulta de los supuestos problemas de Arturo Vidal con el DT, además de un ambiente tenso en el camarín: “Primero los que se tienen que tratar de concientizar y tratar de responsabilizarse son los jugadores. Hay que tratar de que haya armonía, de que haya un buen grupo humano. El otro día lo dijo Mosa y a mí me parece que bien, lo hizo público… respaldó públicamente al técnico, cosa que a veces no se hace”.

Pensando en lo que viene, Barticciotto recordó el contexto del centenario. “El centenario va a terminar el 19 de abril del 2026, y Colo Colo va a tener tiempo, quizás no de ganar un campeonato, pero sí de poder ganar todo lo que juega y de poder darle un poquito de alegría a la gente, porque lamentablemente no le dieron alegría y fueron las chicas sacaron la cara por el club”.

Y cerró con una advertencia clara: “Yo creo que va a haber presión para todos, no solo para el técnico, sino también para los jugadores, sobre todo los que se quedaron a enmendar el rumbo”.