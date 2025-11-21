A Colo Colo le espera un verano intenso. Con varios pilares defensivos preparando maletas de cara al 2026, en Macul saben que deberán moverse rápido y con precisión para no perder jerarquía en la última línea. En ese escenario, una declaración de Marcelo Barticciotto reactivó el entusiasmo del hincha albo, que ya se ilusiona con el nombre que viene rondando desde hace meses.

El ex goleador, hoy comentarista, aseguró que hay un defensor chileno que ver con buenos ojos llegar al Monumental. Un jugador experimentado, conocido en el medio y que, según los que saben, ya le guiñó el ojo al Cacique.

⚽ Primer refuerzo de Colo Colo: la pista que entregó Barticciotto

Matías Catalán, zaguero de 33 años, volvió a aparecer en la órbita del Cacique justo cuando se comenzó a hablar de su futuro en Talleres de Córdoba. El defensor termina contrato en diciembre y en un principio quedaría libre, sin embargo, en nuevas informaciones desde el otro lado de la cordillera indican que los trasandinos quieren extender el vínculo.

Por otro lado, Barticciotto soltó una frase en Radio Cooperativa que agitó a los hinchas albos: “Tengo entendido que Matías Catalán quiere venir. No es que se quiera ir de Talleres, porque está cómodo, pero le interesa Colo Colo”, afirmó en radio.

🔥 El valor de Catalán y su presente en Argentina

El defensor, nacido en Mar del Plata pero seleccionado chileno, viene de una temporada marcada por el regreso tras una lesión. Este año ha sumado 901 minutos repartidos en diez partidos, mayoritariamente como defensa central, pese a que en Chile se hizo conocido como lateral derecho. Su experiencia, versatilidad y bajo margen de error son justamente las cualidades que hoy escasean en la zaga alba.

Si las condiciones se alinean y la voluntad del jugador pesa, Catalán podría transformarse en uno de los primeros movimientos del renovado Colo Colo 2026. Y por lo que deslizó Barticciotto, ganas no le faltan.