Chile enfrentará la noche de este viernes a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico, duelo amistoso para no perder ritmo en medio de esta fecha FIFA de octubre y que servirá para que los nuevos rostros que van apareciendo en las nóminas puedan ir asegurando un lugar de cara al futuro.

Lamentablemente, de la nómina que se dio a conocer días atrás por Sebastián Miranda hay algunas bajas que se han ido dando esta semana como las de Iván Román, Lucas Assadi y más recientemente la de Alexander Aravena, algo que provocó que las alternativas en ataque se reduzcan y por ello es que el ex futbolista y actual comentarista Marcelo Barticiotto hizo un potente descargo.

"BRUNO HIZO 15 GOLES EN EL AÑO Y ESO NO ES FÁCIL"



Marcelo Barticciotto habló de la no nominación de Bruno Barticciotto a La Roja y habló del presente del delantero.



Mira #ESPNF90Chile en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/RVpk0XIGwL — ESPN Chile (@ESPNChile) October 10, 2025

😦 Barticciotto golpea la mesa por la carencia de delanteros en La Roja

En esta lista de convocados para enfrentar a Perú llamó la atención que no apareciera Bruno Barticciotto, teniendo en cuenta que sí estuvo presente en el cierre de las eliminatorias Sudamericanas en el mes de septiembre, aunque no tuvo minutos ni contra Brasil y tampoco Uruguay.

Por ello, es que toda esta situación hizo alzar la voz a Marcelo Barticciotto. El ídolo de Colo Colo evidenció cierta molestia en ESPN F90 por el desaire en esta pasada a su hijo. “Yo no quiero hablar, pero Bruno hizo 15 goles en el año. ¿Es fácil 15 goles en el año, entre Talleres y Santos? No es fácil. Si fuera otro jugador, hablaría de otro”, apuntó.

“Pero si uno hace 15 goles… No es Haaland, pero de última, llámalo. Debe estar ahí”, añadió Barti, recibiendo apoyo del resto del panel en su descargo.

Chile enfrentará a Perú esta noche en La Florida/ © Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Chile vs Perú?

📡 Cobertura EN VIVO: minuto a minuto, goles y análisis en Alairelibre.cl

📆 Viernes 10 de octubre de 2025

🕗 Hora: 20:00 (Chile)

🏟️ Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida

📺 Transmisión: Chilevisión, ESPN

💻 Streaming: Chilevisión Web, Disney+