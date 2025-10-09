Chile sigue sumando problemas para el duelo amistoso ante Perú: una nueva baja complica la planificación de Sebastian Miranda para el compromiso que se llevará a cabo en el estadio Bicentenario de La Florida.

Ya es el tercer caído, ya que en los días anteriores fueron liberados Lucas Assadi e Iván Román, provocando el llamado de emergencia de Ian Garguez, Agustín Arce y Lautaro Millán.

❌ La nueva baja de Chile para el duelo ante Perú

Se trata de Alexander Aravena: el delantero de Gremio presentó una molestia en uno de sus aductores, por lo que no está en condiciones de jugar ante Perú.

En esta ocasión, el cuerpo técnico de Sebastián Miranda decidió no convocar a ningún reemplazante, tomando en cuenta que estamos a solo 24 horas del partido.

⚽ ¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile juega ante Perú este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el estadio Bicentenario de La Florida.

📅 Fecha: Viernes 10 de octubre

⏱️ Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Bicentenario La Florida

