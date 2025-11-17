Cuando restan algunas semanas para el término del Campeonato Nacional, en Colo Colo ya piensan en el próximo mercado de pases, donde se espera que exista una reestructuración importante en el plantel.

Una de las zonas que mayor cambios podría tener sería la defensa, donde se proyectan varias salidas, por lo que Blanco y Negro ya mira los posibles nombres que lleguen a suplir las bajas.

Uno de los nombres que asoma con fuerza en el Estadio Monumental es el de Matías Catalán, viejo anhelo del Cacique que tendría una posibilidad cierta de recaer en el equipo comandado técnicamente por Fernando Ortiz.

👀 El viejo anhelo que Colo Colo quiere para reforzar la defensa

Según reveló recientemente el medio Dale Albo, el nombre de Catalán vuelve a tomar relevancia en Macul y esta opción pareciera ser más real que nunca.

Esto porque de acuerdo al citado medio, existe buena relación entre el elenco de la ‘T’ y el Cacique, lo que podría facilitar su arribo a nuestro país.

😮 Talleres envía mensaje a Colo Colo ante el interés por Catalán

La ilusión en Colo Colo aumentó en las últimas horas, puesto que desde Argentina enviaron un esperanzador mensaje en medio de los rumores por el interés para quedarse con Matías Catalán.

Esto porque el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, salió al paso de los rumores que acercan al jugador al Estadio Monumental. En primer lugar, el mandamás del elenco trasandino aclaró que Catalán tiene contrato hasta fines de 2026, descartando aquellas informaciones que aseguraban que culminaba su vínculo a fin de temporada.

Sin embargo, Fassi afirmó que están dispuestos a negociar el traspaso de Catalán. Eso sí, puso como condición que lo harán solo una vez que finalice la Liga argentina, donde el elenco de la ‘T’ consiguió acceder a los playoffs luego del término de la fase regular.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a jugar por el Campeonato Nacional este domingo 23 de noviembre cuando reciba a Unión La Calera en el Estadio Monumental desde las 20:30 horas.

🔗 Para seguir la actualidad y todas las novedades de Colo Colo sigue a Al Aire Libre.