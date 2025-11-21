Colo Colo se encuentra en etapa de bastantes definiciones pensando en la temporada 2026, tanto en que si tendrá participación internacional como en el barrido y rearmado que hará de su plantel, y es en este último punto en el que hubo novedades que involucran directamente a un referente del último tiempo en el equipo albo.

Aunque los focos se han posado estas últimas semanas en la incertidumbre que hay por la continuidad de nombres como Arturo Vidal o Esteban Pavez, hay un tercer nombre que también lleva un largo pasar en Colo Colo y que habría llegado a acuerdo, al menos de palabra, para su salida anticipada del club.

😲 Un multicampeón con Colo Colo tiene sus días contados en el club

Desde hace unas semanas que se venía hablando sobre qué ocurriría con Óscar Opazo, a quien se le buscaba alguna alternativa para salir a préstamo en 2026 debido a la poca cantidad de minutos jugados esta temporada por lesiones y decisión técnica y la intención del Cacique en buscar un refuerzo para el puesto de lateral derecho.

Así las cosas, en las últimas horas se conoció del giro que dio la situación con el Torta. De acuerdo a información entregada por Daniel Arrieta en TNT Sports, el multicampeón con Colo Colo habría llegado a un acuerdo de palabra con Blanco y Negro para poner fin a su vínculo en el club, esto pese a tener contrato vigente hasta fines del próximo año.

Opazo, que regresó a Pedrero a mediados de 2023 tras un fugaz paso por Racing, solo ha jugado 15 partidos en la presente temporada con 943′ minutos en cancha, además de sufrir una lesión en septiembre pasado que requirió cirugía y lo sacó de lo que resta del año.

Opazo pone fin a su laureada etapa en Colo Colo/ © Photosport

🏆 Los títulos de Óscar Opazo en Colo Colo

Frente a esta inminente salida, Óscar Opazo pondría fin a una estadía en Colo Colo donde logró gozar de varios títulos con los albos.