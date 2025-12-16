La mala campaña de Colo Colo en su centenario no dejó indiferente a nadie. Y es que los albos se armaron para ganarlo todo el 2025, pero finalmente se quedaron con las manos vacías.

Pese a ello, el directorio de Blanco y Negro ratificó a Fernando Ortiz, por lo que el entrenador argentino será el encargado de comandar técnicamente al equipo la próxima temporada.

En medio de esta situación, un ídolo de la institución alzó la voz y analizó el complejo año del Cacique. Además, abordó el quiebre entre el ‘Tano’ y Arturo Vidal, el cual seguramente dará que hablar en las próximas semanas.

😮 El crudo análisis de Esteban Paredes con el 2025 de Colo Colo

El goleador y referente de Colo Colo conversó con AS, donde reconoció estar “muy dolido por todo lo que pasó este año. Rescato algunos títulos del Fútbol Joven y al fútbol femenino, que siempre ha sacado la cara. Pero ha sido penoso, es algo que ningún hincha se esperaba, quedar fuera de todo… Ha sido desastroso, se hicieron muy mal las cosas”

En ese sentido, Paredes apuntó directamente contra Blanco y Negro por las decisiones que se tomaron este año. “Ninguno de los dos bloques (Mosa y Vial) debe volver a hacer lo que hizo este año y los anteriores. Eso ha dejado muy mal parada a la institución y hay que cambiarlo de una vez por todas”, indicó.

😱 Esteban Paredes fue crítico con Ortiz en Colo Colo

Por otro lado, Paredes se refirió a la situación de Fernando Ortiz, quien fue ratificado en Colo Colo pese a no conseguir el objetivo que se le trazó cuando arribó al Estadio Monumental.

“Todos los entrenadores que han pasado por Colo Colo han conseguido algo. Sin desmerecer a Ortiz, dirigió en México, en Argentina, en Paraguay, y no tuvo buenos números. A lo mejor tuvo poco tiempo, hoy está ratificado, pero no mostró más que lo que venían mostrando los técnicos anteriores”, dijo el exdelantero.

Por último, Esteban Paredes se refirió al supuesto quiebre entre Ortiz y los referentes del plantel Arturo Vidal y Esteban Pavez. “Si bien, Vidal y Pavez tienen contrato vigente, sería lógico una conversación con el entrenador. Yo creo que sí están peleados… Hay que tratar de hacer las paces por Colo Colo”, cerró.

