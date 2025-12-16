La Copa del Rey vive sus dieciseisavos de final esta semana y hay varios partidos interesantes, uno de ellos es el que jugarán Guadalajara y Barcelona.

Los Alcarreños están en la segunda división de España y quiere sorprender a los catalanes en su campo.

Los blaugranas, en cambio, van con muchos de sus mejores hombres a buscar la clasificación a octavos de final.

⏱️Guadalajara vs Barcelona, minuto a minuto

Copa del Rey – 2025/2026 1/16
Guadalajara
16/12/2025 17:30
0
0
Descanso
Barcelona
  • Manu Ramirez 32′
  • Marc Bernal 30′
32 ‘
Guadalajara
Tarjeta amarilla : Manu Ramirez
30 ‘
Barcelona
Tarjeta amarilla : Marc Bernal
Guadalajara
4-4-2
Dani Vicente 13
Dani
Vicente
Cera 16
Cera
Javier Ablanque 4
Javier
Ablanque
Jorge Casado 23
Jorge
Casado
Julio Martinez 18
Julio
Martinez
Manu Ramirez 21
Manu
Ramirez
Pablo Rojo 6
Pablo
Rojo
Samu Mayo 22
Samu
Mayo
Agus Moreno 3
Agus
Moreno
Alejandro Canizo 9
Alejandro
Canizo
Borja Diaz 20
Borja
Diaz
  • Entrenador
  • 0
    Castello Pere Marti
  • Suplentes
  • 1
    Amador Zarco
  • 17
    Alberto Gil
  • 19
    Pablo Munoz
  • 7
    Neskes
  • 11
    Unax Alvarez
  • 14
    Raul Tavares
  • 5
    Daniel Gallardo
  • 24
    Salifo Caropitche
  • 15
    Victor Rodriguez
  • 8
    Tono Calvo
  • 10
    David Amigo
Barcelona
4-2-3-1
Marc-André ter Stegen 1
Marc-André
ter
Stegen
Marc Casado 17
Marc
Casado
Eric Garcia 24
Eric
Garcia
Andreas Christensen 15
Andreas
Christensen
Jofre Torrents 26
Jofre
Torrents
Marc Bernal 22
Marc
Bernal
Frenkie de Jong 21
Frenkie
de
Jong
Roony Bardghji 28
Roony
Bardghji
Lamine Yamal 10
Lamine
Yamal
Fermin Lopez 16
Fermin
Lopez
Marcus Rashford 14
Marcus
Rashford
  • Entrenador
  • 0
    Hans-Dieter Flick
  • Suplentes
  • 3
    Alejandro Balde
  • 7
    Ferran Torres
  • 8
    Pedri
  • 13
    Joan Garcia
  • 27
    Dro Fernandez
  • 25
    Wojciech Szczesny
  • 23
    Jules Kounde
  • 18
    Gerard Martin
  • 11
    Raphinha
  • 5
    Pau Cubarsi
  • 43
    Tommy Marques