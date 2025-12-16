La Copa del Rey vive sus dieciseisavos de final esta semana y hay varios partidos interesantes, uno de ellos es el que jugarán Guadalajara y Barcelona.
Los Alcarreños están en la segunda división de España y quiere sorprender a los catalanes en su campo.
Los blaugranas, en cambio, van con muchos de sus mejores hombres a buscar la clasificación a octavos de final.
⏱️Guadalajara vs Barcelona, minuto a minuto
- Manu Ramirez 32′
- Marc Bernal 30′
- Resumen
- Alineaciones
Vicente
Ablanque
Casado
Martinez
Ramirez
Rojo
Mayo
Moreno
Canizo
Diaz
- Entrenador
-
0Castello Pere Marti
- Suplentes
-
1Amador Zarco
-
17Alberto Gil
-
19Pablo Munoz
-
7Neskes
-
11Unax Alvarez
-
14Raul Tavares
-
5Daniel Gallardo
-
24Salifo Caropitche
-
15Victor Rodriguez
-
8Tono Calvo
-
10David Amigo
ter
Stegen
Casado
Garcia
Christensen
Torrents
Bernal
de
Jong
Bardghji
Yamal
Lopez
Rashford
- Entrenador
-
0Hans-Dieter Flick
- Suplentes
-
3Alejandro Balde
-
7Ferran Torres
-
8Pedri
-
13Joan Garcia
-
27Dro Fernandez
-
25Wojciech Szczesny
-
23Jules Kounde
-
18Gerard Martin
-
11Raphinha
-
5Pau Cubarsi
-
43Tommy Marques