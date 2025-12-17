Coquimbo Unido sigue viviendo días intensos después de una temporada histórica que lo llevó a lo más alto del fútbol chileno. El título no solo dejó una estrella en el escudo, también abrió un inevitable proceso de despedidas que golpea directo al corazón del hincha.

Esta vez fue Matías Palavecino quien puso palabras a ese momento. El mediocampista argentino, uno de los nombres propios del campeonato, eligió las redes sociales para cerrar su ciclo en el puerto, con un mensaje que mezcló gratitud, orgullo y una frase que encendió la ilusión: no es un adiós definitivo.

⚽ Matías Palavecino y un mensaje que remeció al puerto

“Hola, coquimbanos 💛🖤 Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz”, escribió Palavecino, dando inicio a un mensaje que reflejó el fuerte vínculo que construyó con la institución y su gente.

En el texto, el volante destacó el respaldo recibido desde su llegada: “Quiero agradecerles por el cariño desde el primer día, por enseñarme a no bajar nunca los brazos y por transmitirme esa fuerza y ese coraje que los caracteriza”. Palabras que resumen el rol del hincha en una campaña histórica.

El argentino también apuntó a lo vivido dentro del camarín y el día a día en el club: “Acá viví uno de los mejores años de mi vida, gracias a ustedes, a mis compañeros y a todo el staff, que me hicieron sentir como en casa. Me sentí y me siento uno más de ustedes”.

🏴‍☠️ “Esto es un hasta pronto”: la frase que dejó abierta la puerta

La parte más potente del mensaje llegó al recordar el título: “Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor CAMPEÓN DE LA HISTORIA”. Una frase que reforzó el carácter épico de la campaña coquimbana.

Pero el cierre fue el que encendió la ilusión en el puerto: “Esto es un hasta pronto… no me olviden, porque volveré”. Sin plazos ni promesas concretas, Palavecino dejó una señal clara de que su historia con Coquimbo Unido podría no haber terminado.

Mientras el club comienza a rearmarse tras un año dorado, el mensaje del argentino ya quedó marcado. No como un adiós definitivo, sino como una pausa que el hincha pirata espera volver a convertir en reencuentro.