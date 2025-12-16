Ben Brereton no lo ha pasado del todo bien en el último tiempo. El delantero chileno se encuentra cedido en el Derby Country, elenco en el que ha jugado la mayor parte de los partidos como titular, sin embargo, ha estado lejos del gol.

Por ello, y pese a que llegó a la escuadra de los carneros a mediados del 2025, podría cambiar nuevamente de club, aunque esta vez a un destino totalmente desconocido para él.

Esto porque según ha trascendido en las últimas horas, el seleccionado nacional podría dejar Europa para vivir su primera experiencia en otro continente.

😮 El inesperado posible destino de Ben Brereton

Ben Brereton ha jugado el 76% de los partidos de la Championship junto al Derby Country como titular, sin embargo, su participación de gol es solo del 3%. Estos números complican su continuidad en el equipo, considerando que se encuentra a préstamo desde el Southampton.

En medio de esa situación, Sky Sports reveló que Brereton podría dejar Europa para arribar a la MLS, puesto que Toronto FC está interesado en contar con sus servicios.

“Hasta el momento, el club de la MLS no se ha puesto en contacto oficialmente con el ‘Soton’, pero sí está explorando las condiciones”, señaló el citado medio.

⚽ Los números de Ben Brereton en Derby Country

Desde su arribo a mediados de año, Ben Brereton ha disputado 1.199 minutos con la camiseta del Derby Country en 16 partidos.

En ellos, solo ha anotado un gol y no ha logrado aportar con asistencias. Esto último complica su continuidad en el elenco inglés, sobre todo considerando que se encuentra cedido.

🌎 Brereton podría vivir su primera experiencia fuera de Europa

De concretarse su arribo al Toronto FC –lo que se definirá en las próximas semanas–, Ben Brereton vivirá su primera experiencia fuera de Europa.

El delantero nacional de 26 años debutó oficialmente en el Nottingham Forest para luego hacer gran parte de su carrera en el Blackburn Rovers.

Su desempeño en este último provocó que Villarreal pusiera sus ojos en él, por lo que salió de Inglaterra por primera vez para jugar en el fútbol español en la temporada 2023. Sin embargo, su pobre desempeño hizo que retornara a Inglaterra para vestir las camisetas del Sheffield United, Southampton y Derby Country.

