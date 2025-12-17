El humilde Talavera de la Reina Club de Fútbol, de la primera federación, recibe al poderoso Real Madrid por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo más poderoso del mundo irá hasta el Estadio El Prado, con sus mejores hombres, para buscar avanzar a los octavos de final.
Talavera CF vs Real Madrid se jugará desde las 17:00 horas de Chile.
⏱️Talavera vs Real Madrid, minuto a minuto
- Edu Gallardo 38′
- Kylian Mbappe 42′
- Manuel Farrando 45′
- Resumen
- Alineaciones
Gonzalez
Cuenca
Lopez
Farrando
Roig
Gallardo
Doncel
Navarro
Sanchez
Di
Renzo
Moreno
- Entrenador
-
0Alejandro Sandroni
- Suplentes
-
13Rodrigo Rocafort
-
30Alex Sanchez
-
14Arturo Molina
-
17Bilal Ouacharaf
-
18Pedro Capo
-
15Nahuel Arroyo
-
21Sergio Montero
-
22Fran Rodriguez
-
5Sergi Molina
-
26Jorge Sanchez
-
10Ivan Ayllon
Lunin
Jimenez
Huijsen
Carreras
García
Guler
Ceballos
Mastantuono
Garcia
Mbappe
- Entrenador
-
0Xabi Alonso
- Suplentes
-
26Fran Gonzalez
-
29Javier Navarro
-
5Jude Bellingham
-
7Vinicius Junior
-
11Rodrygo
-
14Aurelien Tchouameni
-
28Jorge Cestero
-
36Joan Martinez
-
40Victor Valdepenas
-
45Thiago Pitarch