El humilde Talavera de la Reina Club de Fútbol, de la primera federación, recibe al poderoso Real Madrid por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo más poderoso del mundo irá hasta el Estadio El Prado, con sus mejores hombres, para buscar avanzar a los octavos de final.

Talavera CF vs Real Madrid se jugará desde las 17:00 horas de Chile.

⏱️Talavera vs Real Madrid, minuto a minuto

Copa del Rey – 2025/2026 1/16
CF Talavera de la Reina
17/12/2025 17:00
0
2
Descanso
Real Madrid
  • Edu Gallardo 38′
  • Kylian Mbappe 42′
  • Manuel Farrando 45′
45 + 1 ‘
Real Madrid
Autogol : Manuel Farrando
42 ‘
Real Madrid
Penalti : Kylian Mbappe
38 ‘
CF Talavera de la Reina
Tarjeta amarilla : Edu Gallardo
CF Talavera de la Reina
4-4-2
Jaime Gonzalez 1
Jaime
Gonzalez
David Cuenca 2
David
Cuenca
Alvaro Lopez 4
Alvaro
Lopez
Manuel Farrando 23
Manuel
Farrando
Aleix Roig 3
Aleix
Roig
Edu Gallardo 11
Edu
Gallardo
Pitu Doncel 6
Pitu
Doncel
Isaiah Navarro 16
Isaiah
Navarro
Luis Sanchez 8
Luis
Sanchez
Gonzalo Di Renzo 7
Gonzalo
Di
Renzo
Marcos Moreno 9
Marcos
Moreno
  • Entrenador
  • 0
    Alejandro Sandroni
  • Suplentes
  • 13
    Rodrigo Rocafort
  • 30
    Alex Sanchez
  • 14
    Arturo Molina
  • 17
    Bilal Ouacharaf
  • 18
    Pedro Capo
  • 15
    Nahuel Arroyo
  • 21
    Sergio Montero
  • 22
    Fran Rodriguez
  • 5
    Sergi Molina
  • 26
    Jorge Sanchez
  • 10
    Ivan Ayllon
Real Madrid
4-3-3
Andriy Lunin 13
Andriy
Lunin
David Jimenez 35
David
Jimenez
Dean Huijsen 24
Dean
Huijsen
Alvaro Carreras 18
Alvaro
Carreras
Francisco García 20
Francisco
García
Arda Guler 15
Arda
Guler
Dani Ceballos 19
Dani
Ceballos
Franco Mastantuono 30
Franco
Mastantuono
Gonzalo Garcia 16
Gonzalo
Garcia
Kylian Mbappe 10
Kylian
Mbappe
Endrick 9
Endrick
  • Entrenador
  • 0
    Xabi Alonso
  • Suplentes
  • 26
    Fran Gonzalez
  • 29
    Javier Navarro
  • 5
    Jude Bellingham
  • 7
    Vinicius Junior
  • 11
    Rodrygo
  • 14
    Aurelien Tchouameni
  • 28
    Jorge Cestero
  • 36
    Joan Martinez
  • 40
    Victor Valdepenas
  • 45
    Thiago Pitarch