El humilde Talavera de la Reina Club de Fútbol, de la primera federación, recibe al poderoso Real Madrid por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. El equipo más poderoso del mundo irá hasta el Estadio El Prado, con sus mejores hombres, para buscar avanzar a los octavos de final.

Talavera CF vs Real Madrid se jugará desde las 17:00 horas de Chile.

⏱️Talavera vs Real Madrid, minuto a minuto