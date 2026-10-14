Datos Clave Mal momento: Rodrigo Riquelme confesó haber sufrido problemas de confianza y adaptación en su llegada al Betis, reconociendo que no se encontraba bien a “nivel mental”. La intervención del Ingeniero: Manuel Pellegrini se acercó al extremo para exigirle mayor foco en las prácticas, pidiéndole que se tomara los ejercicios de finalización “como si fuesen partidos”. Efecto inmediato: El futbolista madrileño aseguró que la charla le hizo dar un giro radical a su preparación, al punto de contratar un preparador físico extra y entrenar doble turno durante sus vacaciones.

Rodrigo Riquelme ha sido, sin duda, una de las grandes revelaciones en el inicio de la temporada del Real Betis. El extremo madrileño dejó excelentes sensaciones desde la pretemporada y hoy goza de la plena confianza de Manuel Pellegrini.

Sin embargo, detrás de este dulce presente se esconde un difícil proceso de adaptación. En su paso por el podcast ‘El Camino de Mario’ (conducido por Mario Suárez), “Roro” transparentó la dura crisis de confianza que atravesó y detalló cómo el “método” del estratega chileno fue clave para destrabar su potencial.

El duro momento mental de Rodrigo Riquelme: “Me estaba metiendo piedrecitas”

El atacante reconoció que el inicio de su aventura como verdiblanco estuvo cargado de presión autoimpuesta, lo que terminó pasándole la cuenta frente a la irrupción de compañeros como Ez Abde.

“Empiezo bien con muchas ganas, igual quizás ganas excesivas de devolver esa confianza al Betis por mí. Que yo mismo me estaba metiendo piedrecitas en mi mochila y me costó encontrarme a mí”, confesó con sinceridad.

Sobre la misma, Riquelme profundizó en el peso psicológico de ese bajón: “Fue un sentimiento de encontrado. Que yo no me encontraba bien a nivel futbolístico y que tampoco me encontraba muy bien a nivel mental. Ese equilibrio que siempre se dice. No terminaba yo de encontrarlo, por el cambio. Yo también soy un chico que tengo un periodo de adaptación un poquito más lento”.

¿Qué le dijo Manuel Pellegrini a Riquelme para cambiar su mentalidad?

Fue en medio de ese túnel cuando Manuel Pellegrini decidió intervenir. El “Ingeniero” notó que su jugador estaba relajado en momentos clave de las prácticas y lo llamó a una conversación privada que marcaría un antes y un después.

Riquelme reveló palabra por palabra la exigencia del entrenador nacional: “Rodrigo, tú tienes que mejorar. Tienes todo para ser un grandísimo jugador. Y encima un jugador de arriba. Lo que tienes que hacer ahora es ser diferencial. Y eso es muy sencillo. Para los jugadores de arriba es goles o asistencias”.

El DT chileno apuntó directamente a la actitud en las prácticas: “¿Qué pasa, Roro? Tú en los entrenamientos, muchas veces en los ejercicios de finalizaciones, que son más distendidos… Bueno, pues que… Estás distendido, pues como están todos. Dale un giro de tuerca y tómate esos entrenamientos como si fuesen partidos. Pon la mentalidad, el foco en cada acción, cada centro. Cada chute de puerta que sea de partido, Rodrigo”.

El giro de tuerca: la explosión futbolística y física en el Betis

El remezón del “Ingeniero” caló hondo en el madrileño. El cambio de mentalidad se notó en menos de 24 horas.

“Entonces, a raíz de ese entrenamiento, de esa conversación, al siguiente día de entrenamiento, mi cabeza iba a full a todas las acciones. Es decir, entrar, los desmarques. Siempre buscando gol. Cada momento el pase preciso. Y de hecho, yo termino esos entrenamientos, esos últimos dos o tres meses, en los que, en serio, era el que más goles metía en los entrenamientos”, reveló la figura bética.

Además del aspecto psicológico y táctico en la Ciudad Deportiva, la charla impulsó a Riquelme a tomar decisiones fuera del campo para blindar su físico: “Creo que eso me ayudó luego también, el coger un preparador físico, que por las tardes entreno (…) Yo me he ido de vacaciones, pero no he… He estado entrenando todos los días, pero todos los días, desde que terminó la temporada, entrenando todos los días, dos veces al día”.

Los números del “renacer” de Rodrigo Riquelme: dos goles y titularidad con Pellegrini

Los números ya reflejan el impacto de aquel cambio. En las primeras ocho jornadas de LaLiga 2026/27, Riquelme ha disputado 381 minutos, con cinco titularidades y dos goles. A eso se suma una asistencia vital en su primera aparición de la temporada en la Champions League.

El pasado 11 de octubre volvió a dejarse ver como una pieza fundamental en la victoria de los Heliopolitanos por 5-2 sobre Osasuna. Fue titular y, en el minuto ocho, provocó el penal que Isco transformó para abrir el marcador. Con ese rendimiento, Pellegrini gana una alternativa de lujo en las posiciones ofensivas, donde el español pelea palmo a palmo por minutos con jugadores como Antony y Ez Abde.

El dulce momento individual va de la mano con el éxito grupal: el conjunto verdiblanco, tercero en la competencia doméstica con 19 positivos tras ocho jornadas, recibe este miércoles 14 de octubre al Porto en La Cartuja, en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League.

Aun así, el extremo madrileño mantiene los pies en la tierra e insiste en que su proceso no ha terminado: “Aún no se ha visto mi mejor versión”. Su objetivo pasa por mantener el intenso trabajo diario y encontrar la continuidad definitiva que buscaba cuando decidió cambiar el Atlético de Madrid por el Betis.