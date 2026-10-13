El Real Betis va lanzado y desde este lunes solo piensa en la segunda jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini atraviesa un arranque de campaña espectacular, sumando siete victorias en sus primeros nueve partidos oficiales, y el ambiente en Sevilla es de total ilusión.

Lo único que había hecho torcer el gesto al estratega chileno tras la reciente goleada ante Osasuna era una aparente lesión de Antony dos Santos. Sin embargo, en la antesala del vital cruce europeo ante FC Porto, el cuerpo técnico recibió el parte médico más esperado.

El susto de Antony que amargaba a Manuel Pellegrini

El extremo brasileño venía arrastrando un dolor persistente en el tobillo que obligó a dosificar sus cargas. Ante Osasuna, ingresó en los últimos 20 minutos, pero se retiró con evidentes gestos de un aparente problema muscular que encendió las alarmas en plena celebración.

El propio Pellegrini había admitido su preocupación tras el partido. “Alcancé a hablar con él en un corto espacio y me parece que sí, tuvo una pequeña molestia muscular. No tuvo nada que ver con el tobillo. Hoy día lo dejamos en el banco para que tuviera unos días más para recuperarse. Lo verá el cuerpo médico”, explicó inicialmente el DT.

Afortunadamente, todo quedó en un susto. Antony amaneció sin dolor, los médicos descartaron una lesión mayor y el jugador entrenó con normalidad junto al grupo en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. “Está en condiciones, en la lista de citados, veremos si comienza jugando o no y no tiene mayores problemas musculares”, confirmó más tarde un aliviado Pellegrini en conferencia de prensa, ratificando que las únicas bajas confirmadas son Junior Firpo y Aitor Ruibal.

Manuel Pellegrini histórico: iguala marca que no se veía hace 91 años en el fútbol español

El regreso a casa tras 21 años y el sueño continental

El duelo ante el Porto marcará un hito para la institución: volver a jugar un partido de local por la Champions League en el Estadio La Cartuja después de 21 años de espera.

“Es un partido especial, solo ha jugado una vez el campeonato y por eso es un gran logro”, valoró Pellegrini en la previa. “Jugar la Champions con el Betis es un orgullo, nos da una responsabilidad importante para intentar no defraudar. Tenemos un grupo muy difícil: Porto, Borussia, Bayern, Arsenal… pero este Betis tiene personalidad para jugar cualquier partido”, agregó el chileno, recordando la gran remontada por 3-2 que lograron en su debut copero como visitantes ante el Lille de Francia.

¿Cuándo y dónde ver a Betis de Pellegrini vs Porto en la Champions League?

Con Antony a disposición y la confianza a tope, el Real Betis buscará mantener su racha continental ante uno de los rivales más experimentados del certamen.

Este miércoles 14 de octubre, el conjunto comandado por Manuel Pellegrini se enfrentará al FC Porto por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League.

El partido está programado para las 16:00 horas (19:00 GMT) y será transmitido en televisión para Chile a través de las pantallas de ESPN 7. En tanto, quienes deseen seguir el encuentro vía streaming podrán hacerlo en vivo mediante la plataforma Disney+ Premium.

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1 0 0 1 2 3 -1 0
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1 0 0 1 0 2 -2 0
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