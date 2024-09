Arturo Vidal se despidió de la Libertadores lanzando duros dardos contra River Plate

Colo Colo perdió por la cuenta mínima ante River Plate en Buenos Aires en un resultado que lo dejó eliminado de la Copa Libertadores 2024 en la ronda de los ocho mejores equipos del certamen continental de clubes.

Más allá del lamentable resultado global (2-1 abajo en la serie) el Cacique dejó una buena imagen ante el poderoso elenco millonario, el que terminó pidiendo la hora y ante su gente, la que llenó con más de 80 mil almas el Estadio Más Monumental de la capital argentina.

Vidal indicó que River armó un equipo para pelear la Copa, pero que no son justos ganadores

Uno que se fue con esa sensación, de que Colo Colo fue más que River Plate en esta eliminatoria de cuartos de final, fue Arturo Vidal, quien dijo que el elenco trasandino sigue en competencia sólo porque aprovechó pequeños detalles que sentenciaron la suerte del equipo nacional en el torneo.

“Creo que no son justos ganadores, pero tienen sus cosas. Hicieron un equipo para pelear la Copa, pero claramente se vieron mal contra nosotros, pero hicieron lo que no hicimos nosotros, que fue hacer dos goles y nos quedamos afuera nosotros”, dijo.

“Como local tuvimos opciones para sacar diferencias, no lo hicimos y creo que cometimos dos errores en pelota parada y eso duele mucho. Nos vamos fortalecidos y creo que esto nos va a servir mucho para crecer. Hace mucho tiempo que Colo Colo no peleaba en esta instancia y más contra un equipo como River. Vinimos acá y nos paramos de igual a igual como ningún otro equipo lo hace. Los metimos atrás, no tuvimos tantas chances, pero hicimos una gran Libertadores y eso nos deja tranquilos”, dijo el King.

Vidal y los duros dardos contra el planteamiento de River

Vidal no se quedó ahí y lanzó fuertes dardos sobre el esquema y la forma que utilizó el equipo que dirige Marcelo Gallardo para avanzar en la competencia.

“Escuché a ustedes (los periodistas) decir que nos íbamos a venir a meter atrás, ¿vieron el partido como nosotros los metimos a ellos atrás?, haciendo tiempo desde el primer minuto el arquero campeón del mundo”, comentó.

“La final se la colocaron a ellos acá en su estadio y el entrenador, por primera vez en toda su etapa que ha estado en River, nunca había hecho cambios en un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo. Vinimos a pararnos de igual a igual y creo que mostramos mejor fútbol que ellos”, cerró.

¿Cuándo y dónde ver el próximo partido de Colo Colo?

El siguiente partido del Cacique será este sábado a las 20:00 horas ante Cobresal en el Estadio Monumental, por la fecha 26 del Campeonato Nacional.

Para ver ese compromiso deberás sintonizar la señal de TNT Sports Premium o por streaming el mismo TNT Sports en Max.