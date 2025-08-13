Se escucha todo: el audio del VAR del penal que desató la furia de Arturo Vidal en el Everton vs Colo Colo

El empate entre Everton vs Colo Colo en Viña del Mar terminó envuelto en una polémica que aún arde. En el tiempo de descuento, Felipe González sancionó un penal tras una disputa entre Sebastián Vegas y Sebastián Sosa. La decisión fue validada por el VAR y desató la furia de Arturo Vidal, quien encaró al árbitro principal en el túnel rumbo a camarines.

📢 ¿Qué mostró el audio del VAR?

La ANFP publicó el registro que respalda la sanción:

“Durante una acción de ataque directo, un jugador del equipo atacante lanza un pase a su compañero que se encontraba dentro del área penal adversaria, pero este no logra jugar el balón debido a que un defensor que iba a la disputa del balón lo derriba con su pierna izquierda al intentar anticiparlo desde atrás, golpeándolo en la zona interna de la rodilla derecha del atacante, al mismo tiempo que lo sujeta de la camiseta”.

El mismo documento agrega:

“El árbitro que estaba correctamente posicionado, con cercanía y buen ángulo de visión, aprecia con claridad la infracción, por lo que sanciona la falta penal y amonesta al jugador infractor. El VAR, en su chequeo protocolar de penal, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas identificando claramente la infracción, concordando con la acción que relata el árbitro, por lo que confirma la decisión de penal con amonestación para el defensor”.

🎙️ El diálogo en cancha

En la comunicación entre cabina y árbitro se escucha:

“Está habilitado el jugador. Y se produce el penal. Confirmado el penal, Felipe”.

Ese día, el VAR estuvo a cargo de Gastón Philippe, con Eric Pizarro como AVAR. Claudio Urrutia y Wladimir Muñoz fueron asistentes, mientras que Rodrigo Farías ofició como cuarto árbitro.

😡 La reacción de Arturo Vidal

Tras el pitazo final, Vidal increpó a González. Según el informe arbitral:

“En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: ‘¿Cómo va a ser penal? Para eso está el VAR, ¿o no?’”.

El escrito añade que el mediocampista siguió con duras palabras:

“Son care palo. Liberen el VAR. Nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá”.

📝 ¿Qué dijo el VAR sobre la jugada?

Que hubo contacto en la rodilla y sujeción de camiseta, lo que impidió a Sosa disputar el balón.

⚖️ ¿Podría recibir sanción Vidal?

El caso podría llegar al Tribunal de Disciplina, ya que sus dichos fueron consignados en el informe arbitral.

⚽ ¿Jugará Vidal el clásico Colo Colo vs U Católica?

Pese a que fue citado al Tribunal de Disciplina por sus dichos en Viña, Arturo Vidal no arriesga suspensión y estará disponible para el esperado clásico frente a Universidad Católica por la Fecha 20 del Campeonato Nacional.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

⚔️ Rival: Universidad Católica

Universidad Católica 📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

Sábado 16 de agosto 🕕 Hora: 15:00

15:00 🏟️ Estadio: Monumental

Con el audio ya sobre la mesa, la polémica se enciende aún más. El debate sobre el VAR en Chile vuelve a instalarse, mientras los hinchas y el Tribunal de Disciplina esperan el próximo capítulo.