Marcelo Espina: "No podía seguir en un lugar donde me querían culpar absolutamente de todo"

El ex volante argentino Marcelo Espina habló de su salida de Colo Colo, club del que es reconocido ídolo por lo hecho dentro de la cancha, pero donde no logró responder a la confianza en su cuestionado cargo de de director deportivo, puesto que debió dejar en un momento muy complicado para la institución.

"En este último tiempo no estaba confiando mucho en cómo estaba trabajando. No me sentía tranquilo. Se estaba entregando mucha información hacia afuera y gran parte de esa información era directamente para endosarme responsabilidades que no eran mías y que no pertenecían a mi área. Ya estaba cansado de esto. De hecho, previo al partido con Huachipato, me enfermé por estrés. No pude ir a Talcahuano, el doctor no me dejó", dijo en entrevista con diario La Tercera.

"Yo aguanté bastante este último mes. Soy humano, soy consecuente, lo que tengo que decir, lo digo frente a frente. No podía seguir trabajando en un lugar donde me querían culpar absolutamente de todo y en áreas que no me correspondían. A mí me correspondía el área deportiva, de la cual me hago responsable sin ningún problema. Pero en este último mes, mes y medio, de a poco se enviaban informaciones hacia afuera en las que yo era supuestamente el culpable de cosas que ni siquiera había analizado yo o me habían preguntado", agregó.

En cuanto a cómo se gestó su salida, apuntó que "no sé si la palabra es maniobra. Yo soy bastante ingenuo en muchas cosas, porque como soy una persona de bien no estoy pensando en hacerle mal a otro y que me lo van a hacer a mí. No quisiera pensar que me estaban haciendo algo de eso, pero sí creo que se estaban queriendo desligar de responsabilidades para pasármelas a mí".

Finalmente, Espina apuntó que "los que tomaron decisiones que no tienen que ver con lo deportivo. Hay dirigentes que tomaron la decisión de enviar a los jugadores a la ley de cesantía, esa famosa conferencia de prensa, lo de Matías Zaldivia... Son todas decisiones que están relacionadas a otro ámbito, que no me pertenecía a mí, y en las cuales yo no participé".