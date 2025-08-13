Vicente Pizarro y la revelación sobre su futuro: ¿Está listo para dejar Colo Colo?

La temporada 2025 no ha sido sencilla para Colo Colo. El club está lejos de los lideratos, eliminado de competencias internacionales y con un rendimiento que deja mucho que desear. En medio de este panorama, Vicente Pizarro se ha transformado en uno de los jugadores más destacados y con potencial para emigrar al extranjero.

El mediocampista ha estado en el centro de rumores sobre su posible salida del Cacique en este mercado de pases, despertando el interés de varios clubes fuera del país, aunque sin ofertas concretas aún. En una conversación con la prensa antes del clásico con Universidad Católica, Pizarro fue claro y sincero.

⚽ ¿Qué dijo Vicente Pizarro sobre la opción de partir al extranjero?

Vicente Pizarro enfatizó que Colo Colo es su casa y que está contento, aunque reconoce que maneja una etapa complicada. "Llevo mucho tiempo acá, esto es mi casa y estoy feliz. Si surge alguna opción, la evaluaremos, pues todos los jugadores sueñan con salir afuera. Se necesitan más chilenos jugando en el extranjero," afirmó el volante zurdo.

"Pero estoy enfocado, lo mismo que Lucas (Cepeda), que ha tenido buenos momentos desde que llegó. Estamos tranquilos ahora, esperando el partido del sábado", enfatizó el formado en Macul.

🕒 ¿Cuándo y a qué hora se juega el clásico Colo Colo vs Universidad Católica?

El esperado encuentro se disputará este sábado 16 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental de Macul. Este partido es clave para el Cacique, que busca mejorar su posición en una temporada que ha estado muy por debajo de las expectativas.

📲 Si deseas seguir más noticias y análisis sobre Colo Colo, puedes visitar las secciones de Al Aire Libre.