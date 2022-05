Estos son los cruces de octavos de final en la Copa Sudamericana

Este viernes se desarrolló el sorteo de los cruces para octavos de final de Copa Sudamericana, y éstas fueron las parejas, con dos equipos chilenos en competencia:

- Deportivo Táchira vs. Santos.

- Independiente del Valle vs. Lanús.

- Deportivo Cali vs. Melgar.

- Colo Colo vs. Inter de Porto Alegre.

- Nacional vs. Unión de Santa Fe.

- Olimpia vs. Atlético Goianiense.

- The Strongest vs. Ceará.

- U. Católica vs. Sao Paulo.