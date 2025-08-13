Pablo Galdames y su mirada al Independiente vs U de Chile: “Hoy apoyo a mi hijo”

Pablo Galdames, otrora mediocampista de Universidad de Chile, se prepara para vivir un duelo muy especial en la Copa Sudamericana 2025. Su hijo, Pablo Galdames, milita hoy en Independiente de Avellaneda, y el exvolante aseguró que su apoyo estará con el equipo argentino.

"Hoy mi hijo juega en Independiente y voy a apoyarlo, a pesar de haber salido campeón con la U", comentó en Los Tenores, dejando en claro que la pasión por el fútbol trasciende colores.

Antes del partido de ida por octavos de final, Galdames adelantó que se espera un duelo abierto. "Independiente juega con cuatro defensores, tres volantes y tres atacantes, así que será un partido ofensivo. La U tiene su sistema con tres centrales, veremos quién domina en distintas áreas", explicó.

Pablo Galdames Díaz con su hijo Pablo Galdames Millán. Foto: X @futboldeantescl

⚽ ¿Qué espera Pablo Galdames del partido entre Independiente y la U?

El exvolante evitó definir un favorito y recordó que la serie se cerrará en Buenos Aires. Destacó la irregularidad del equipo argentino, aunque resaltó su reciente mejora ante River. "Son partidos de ida y vuelta, pero ambos equipos tienen chances de ganar", dijo.

🌟 ¿Cómo evalúa Galdames el presente de su hijo en Independiente?

"Pablito está muy contento y disfrutando su estadía en Independiente. Llegó a un plantel joven y ha vuelto a enamorarse del fútbol", indicó.

Tras una complicada etapa en Brasil, donde no fue considerado pese a un buen inicio, el mediocampista se adaptó rápido al grupo en Argentina y hoy es una alternativa clave para Julio Vaccari.

🔴 ¿Qué piensa Galdames sobre Unión Española?

El exvolante no ocultó su preocupación por el momento del club donde ganó la Copa Chile 1993. "Lo he visto muy mal, me da pena. Es un equipo que debería ser protagonista", sentenció.

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Independiente?

📅 Fecha: Miércoles 13 de agosto.

🕒 Hora: 20:30 (Chile).

🏟 Estadio: Nacional, Santiago.