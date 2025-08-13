Gobierno alza la voz tras amenazas a Jorge Almirón y advierte a Colo Colo

Los malos resultados de Colo Colo tienen en máxima tensión al club. Sobre todo luego de la amenaza de la Garra Blanca contra el entrenador del equipo, Jorge Almirón. La barra brava de los albos hizo un ultimátum al estratega, el cual incluso alertó al Gobierno.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, alzó la voz tras la dura advertencia de los fanáticos del Cacique y envió un mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro, recordando la responsabilidad que tiene ante estos graves hechos.

⚖️ ¿Qué dijo Luis Cordero sobre la amenaza contra Jorge Almirón?

Luis Cordero enfatizó que “hay una responsabilidad de los clubes, especialmente en relación a su hinchada y a las personas que cumplen funciones”.

“Quiero repetir lo que he dicho antes, hay obligaciones de denuncias que los clubes también deben cumplir”, completó el secretario de Estado.

📱 ¿Cuál fue la amenaza de la Garra Blanca contra Almirón?

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, la Garra Blanca lanzó una dura advertencia al estratega de Colo Colo. “Jorge Almirón tu tiempo se acabó”, dice la imagen que compartieron los fanáticos.

“Informamos al técnico argentino que con la pasión del pueblo no se juega. Si su intención es destruir al equipo, sin importarle nada ni nadie, y únicamente preocupado por asegurar su finiquito, no se lo permitiremos. ¡Almirón te vas o te sacamos!”, apuntó el escrito.

😮 ¿Cómo reaccionó Colo Colo ante las amenazas?

El expresidente de Blanco y Negro y actual dirigente de la concesionaria a cargo de Colo Colo, Alfredo Stöhwing, salió al paso tras la dura amenaza contra el entrenador del equipo.

“Qué va a opinar uno si ya sabemos cómo es el fútbol. No hemos tenido oportunidad de comentar el tema, es difícil”, dijo en conversación con RedGol.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo y Universidad Católica se medirán este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

