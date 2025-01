Darío Osorio y Midtjylland tendrán un duro desafío en los playoffs de la Europa League

La UEFA Europa League 2024-25 entra en su fase decisiva con la definición de los playoffs eliminatorios, instancia en la que 16 equipos lucharán por avanzar a los octavos de final.

Tras el sorteo realizado este viernes 31 de enero, quedaron definidos los emparejamientos de esta fase del certamen, que se disputará en encuentros de ida y vuelta en el mes de febrero.

Uno de los equipos que jugará esta instancia es el Midtjylland de Dinamarca, elenco que tiene en sus filas al seleccionado chileno Darío Osorio, el único nacional presente en el certamen europeo.

El sorteo realizado este viernes dejó emparejado al elenco danés con la Real Sociedad de España, elenco que milita en la novena posición del certamen.

El partido de ida, el 13 de febrero se jugará en Dinamarca; mientras que la vuelta será en Anoeta el 20 del mismo mes.

De ganar al elenco vasco, el cuadro escandinavo se medirá ante Tottenham o Manchester United.

🚨 OFFICIAL: The Europa League draw in full..



📸 @MirrorFootball pic.twitter.com/k0hpBH7rG1