Xavi: A partir del 30 de junio no seguiré como entrenador de FC Barcelona

Luego de sufrir una dolorosa derrota en casa contra Villarreal, que lo ubicó a 10 puntos de la cima en la liga española, Xavi Hernández reveló su decisión de abandonar FC Barcelona al cierre de la presente temporada 2023/24.

El DT arrancó la conferencia de prensa soltando la bomba: "Antes de que me hagan las pertinentes preguntas, quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça. Es una situación de tener sentido común".

"Creo que el club necesita un cambio de dinámica. Como culé, pensando en el club y los jugadores creo que se liberarán y estarán más tranquilos. Creo que lo mejor es irme", sumó.

"Dicho esto, daré lo máximo de mi los cuatro meses que quedan, creo que podemos hacer una buena temporada y espero que la dinámica cambie", sumó Xavi, quien ya diaologó con la dirigencia y el presidente Joan Laporta, a quienes agradeció la oportunidad de dirigir.

Según el DT, "esta decisión destensa la situación general" del equipo y además "me siento el máximo responsable" en una amarga temporada que va encaminada a terminar sin títulos, ya eliminados de Copa del Rey, lejos de la cima en liga y una alta complejidad en Champions League.

"Hace días que tengo tomada la decisión y de alguna manera me he liberado. No quiero ser una rémora para el club, quiero ser siempre una solución, nunca quiero ser un problema", agregó.

"No me muevo por situaciones económicas, me muevo por el corazón", puntualizó el multicampeón como jugador, quien sobre el juego contra Villarreal, donde tuvo una gran rabieta, señaló que "hicimos un partido totalmente desgraciado y es un momento de un cambio de rumbo por los jugadores, que no se lo merecen".

"Ha sido un golpe ver como te ganan un partido que habías remontado, no recuerdo un partido tan cruel como el de hoy en mi carrera. Necesitamos un cambio de rumbo por el bien del club y esto destensionará la situación que rodea al barcelonismo", agregó.

En dos campañas y media al mando de los blaugranas, Xavi ha logrado apenas una Supercopa y una liga española, saldo decepcionante frente a las expectativas de ser el sucesor espiritual de Johan Cruyff y Pep Guardiola, quienes lograron grandes réditos desde la banca catalana tras ser históricos también sobre el césped.