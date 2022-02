Zlatan Ibrahimovic: En FC Barcelona no era feliz, no tenía adrenalina

El futbolista sueco, Zlatan Ibrahimovic, recordó su fugaz paso por FC Barcelona entre 2009 y 2010, donde tuvo una serie de disputas con su técnico Pep Guardiola y confesó que no era feliz.

"En FC Barcelona no era feliz, no tenía adrenalina", dijo Ibrahimovic en conversación con Radio 105.

A su vez, destacó la gestión de Adriano Galliani, ex presidente de AC Milan, quien en ese entonces lo llevó al club "rossonero".

"A Galliani le adoro. Adriano me llamó y me dijo: 'Esta vez vas a volver a Italia y jugar en el Milán'. Vino a mi casa y me dijo 'No me levanto hasta que aceptes'. Es un caballero, con él y con Berlusconi volví a ser feliz", agregó el sueco.

Aunque también confesó que estuvo muy molesto con él cuando lo vendió a París Saint-Germain en 2012.

"Cuando me fui estaba muy enojado con él. No hablé con él durante ocho meses. Le dije: 'Vende a todo el equipo, pero a Ibra no'. Me prometió que no me vendería, pero en el verano me explicó la situación y me vendieron al PSG. Yo ya no era feliz...", añadió.

Finalmente, sobre su futuro no descartó probar una nueva faceta en la actuación.

"Tengo curiosidad sobre ciertas cosas: por ejemplo, llegar a ser actor... Algo que me dé adrenalina. Pero nada será como el fútbol. Tengo muchos proyectos, pero ahora mi enfoque es ser futbolista", finalizó el delantero de 40 años.