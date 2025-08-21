U de Chile se lanza contra Independiente: acusa falta de seguridad y apunta contra la policía

Lo que debió ser una fiesta se transformó en una pesadilla en el Estadio Libertadores de América. Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron por el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero el partido debió ser suspendido a raíz de los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en Avellaneda.

El lamentable episodio terminó con varios heridos y un centenar de hinchas azules detenidos, lo que generó el repudio de la U, que a través de un comunicado, además de condenar lo ocurrido, denunció algunos de los hechos que vivieron tanto los fanáticos como parte de la comitiva del club en Argentina.

El escrito difundido a través de los canales oficiales del club, Universidad de Chile detalló la evolución de los hinchas heridos y agradeció las gestiones del gobierno con los afectados.

Asimismo, señalarn que ”a través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación”.

Además, la U dejó constancia de algunos de los graves hechos de violencia que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América. “Hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza. También destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores. Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local”, indicaron.

“Como Club siempre hemos condenado la violencia. Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más”, cerró el documento.

