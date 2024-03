Deschamps ve complicada la presencia de Mbappé en los Juegos Olímpicos de París

Pese a los deseos de Kylian Mbappé por disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps ve complicado que esto llegue a suceder, principalmente por el cambio de club que tendrá al dejar París Saint-Germain.

"Mi experiencia como jugador me dice que es complejo encadenar dos competiciones en un verano sin vacaciones y luego, empezar tu campeonato con el club que te paga", señaló el técnico en conferencia de prensa.

Con 25 años, Mbappé ha manifestado su deseo en varias ocasiones de ser uno de los tres jugadores mayores de 23 años que pueden integrar las selecciones en los Juegos Olímpicos, que comenzarán el 26 de julio.

Kylian Mbappé ya comunicó que no seguirá en PSG la próxima temporada y todo indica que su próximo equipo será Real Madrid, esto es lo que complica su presencia, ya que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores, como sí lo están en las fechas FIFA.

El entrenador recordó que la prioridad es la Eurocopa de Alemania, donde Mbappé tiene un puesto asegurado, y mostró su deseo de que los tres jugadores mayores de 23 años que convocará Thierry Henry para la cita olímpica se conozcan antes de que se concentren para la Eurocopa.

Deschamps aseguró que habrá "dificultades físicas y fisiológicas" para quienes acudan a ambas competiciones y recordó que la Eurocopa se jugará justo después de la temporada regular con los clubes "sin vacaciones", indicando que "en algún momento tendrán que descansar, a meno que sus clubes les permitan incorporarse a finales de septiembre".

Por último, el entrenador de la sub 23, Thierry Henry, mencionó que "el problema es que no depende de nosotros. Los equipos necesitan a los jugadores desde el inicio de temporada y creo que los clubes extranjeros no piensan en los Juegos como los de aquí, piensan en ellos. Habrá negociaciones, pero la última palabra la tienen ellos".