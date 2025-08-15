U Española e Iquique igualan con polémicas en su lucha por el descenso

Unión Española y Deportes Iquique tuvieron un encuentro que además de ser apretado en el juego, tuvo todos los elementos para un duelo que podría definir qué equipo se quedará en el Campeonato Nacional y cuál perderá la categoría. Empate cerrado en el Estadio Santa Laura en un pleito que no estuvo alejado de la polémica por algunas decisiones arbitrales y del VAR.

⚽ Los goles de Unión Española vs Deportes Iquique por el Campeonato Nacional 2025

Edson Puch en los 10' abrió la cuenta para la visita con globo desde fuera del área tras un error de la defensa hispana, mientras que Ignacio Jeraldino desde el punto penal igualó para el local en el 42'. Enzo Hoyos tras un dudoso cobro de penal, puso el 1 a 2 para los Dragones en el 78', pero sobre el final y con un llamado desde el VAR, Cristian Insaurralde, también desde la vía de los 12 pasos cerró el empate 2-2 en el 87'.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U Española?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 23 de agosto

⏱️ Hora: 20:00 horas

🏟️ Estadio: Claro Arena

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Iquique?

⚔️ Rival: Ñublense

📅 Fecha: Domingo 24 de agosto

⏱️ Hora: 17:30 horas

🏟️ Estadio: Tierra de Campeones

