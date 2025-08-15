Desde Italia revelan el sorpresivo monto de la oferta por Lucas Cepeda: ¿Adiós a Colo Colo?

Horas claves parecen ser las que está viviendo el chileno Lucas Cepeda en Colo Colo por su inminente salto al extranjero, novela que tuvo novedades durante la jornada de este viernes en la víspera del clásico que disputarán los albos ante Universidad Católica.

Aunque este último viernes desde Blanco y Negro avisaban de que no había llegado una oferta concreta por Cepeda, desde la propia Italia contrarrestaron aquella información al asegurar que el Atalanta de Bérgamo, club interesado en el delantero, ya hicieron el ofrecimiento con el monto incluido.

💰 ¿Cuánto ofrece Atalanta por el fichaje de Lucas Cepeda?

Las negociaciones entre Atalanta y Colo Colo por Lucas Cepeda estarían en su fase final, y el usuario Damiano Er Faina en su cuenta de X, que suele informar de los movimientos del Calcio, agregó más detalles este viernes.

"Mercado de Atalanta. Lucas Cepeda de Colo Colo está cerca. La oferta es de 3.5 millones de euros, solo falta el ok del jugador", indicó Er Faina en sus redes sociales.

👤 ¿Cuál es la postura de Colo Colo ante una venta de Cepeda?

Desde que comenzaron hace meses los sondeos desde el exterior por Lucas Cepeda, en Colo Colo se han mostrado abiertos a una posible venta si existía una oferta que se adecúe a las pretensiones por el ex Santiago Wanderers.

💸 ¿En cuánto está tasado Lucas Cepeda en el mercado?

De acuerdo al portal especializado en mercado de pases, Transfermarkt, el valor de Lucas Cepeda ronda los 2.5 millones de euros. Sin embargo, desde Colo Colo indicaron hace un tiempo que su cláusula sería de 5 millones, incluso esperando obtener un poco más de dicha cifra.

🕐 ¿Cuánto tiempo queda para el cierre del mercado europeo?

El mercado de pases en Europa cierra el próximo 1 de septiembre de 2025 (porque el 31 de agosto es domingo), por lo que aún hay tiempo para concretar la operación de Atalanta por Cepeda. Las cinco grandes ligas europeas acordaron cerrar sus ventanas de transferencias ese día: La Liga a las 23:59 horas, mientras que la Serie A, Bundesliga y Ligue 1 cierran a las 20:00 horas.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Universidad Católica

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

