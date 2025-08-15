Fútbol chileno de luto: confuso altercado policial termina con la muerte de joven futbolista

Bastián Farías, joven futbolista de 21 años de Lautaro de Buin, falleció tras un confuso incidente policial en San Bernardo. La noticia sacudió al fútbol chileno y dejó un profundo vacío en su equipo y familia.

El club metropolitano confirmó la tragedia este viernes mediante un comunicado oficial. "Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro querido jugador Bastián Farías, quien formaba parte activa de nuestro plantel. Estamos consternados y enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos", expresaron.

José Luis Silva, capitán del equipo, se despidió de su compañero en redes sociales: "Te extrañaremos mucho hermano. Descansa en paz, rey". A pesar del dolor, Lautaro de Buin decidió mantener su próximo partido ante Constitución Unido, asegurando que Farías hubiera querido que el equipo continuara jugando.

🧐 ¿Cómo ocurrió el fallecimiento de Bastián Farías?

Según la Fiscalía Occidente y reportes de El Amanecer de Lo Herrera, Farías murió afuera del local Estación 21, en San Bernardo. Un carabinero de franco disparó su arma de servicio durante un altercado confuso que involucró a varias personas que se movilizaban en automóviles.

La policía recibió un llamado de auxilio de familiares que denunciaron amenazas por parte de un grupo externo. El contexto exacto aún se encuentra bajo investigación, y se espera que la Fiscalía entregue un informe más detallado sobre las circunstancias del incidente.

💬 ¿Qué dicen sus compañeros y el club?