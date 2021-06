Maura Rivera: Mientras más veo el video, más admiro a Mark

La bailarina Maura Rivera, esposa del ex futbolista Mark González, volvió a comentar el incidente que terminó con el otrora seleccionado nacional con fractura luego de una golpiza recibida a los pies del Cerro Loma Larga, en la comuna de Lo Barnechea.

"He analizado durante todo el día y cada parte del video. Todavía estoy en shock. No nos merecemos lo que nos pasó. Mientras más veo el video, más admiro a Mark", dijo la ex integrante del programa "Rojo" a Las Últimas Noticias.

"Lo de la admiración a Mark me salió de la guata. Mark fue muy valiente y defendió a muerte a nuestra familia y no se achicó a las personas que lo agredieron", añadió Rivera.

Mientras el ex jugador de la UC se mantiene recuperándose de las lesiones sufridas, los agresores quedaron con arresto domiciliario y prohibición de acercarse a las víctimas.